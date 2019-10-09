Elbeyli'de köy yolları yapılıyor

09.10.2019 12:38

Kilis'in Elbeyli ilçesinde İl Özel İdaresi tarafından yapılan köy yollarının yapımı devam ediyor.



İl Özel İdaresi tarafından 2019 Yılı KÖYDES yüksek planlama kurulu kararı doğrultusunda programa alınarak yapılan Elbeyli-Aşağıbeylerbeyi, karayolunu Elbeyli Kaymakamı Kadir Duman, İl Genel Meclis Başkanı Şıhmehmet Yalçın, Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek, İl Genel Meclis Üyeleri Fettah Ekinci, Cemil Tekbaş, incelemelerde bulundu. - KİLİS

Kaynak: İHA