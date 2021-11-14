Elbet Bir Gün nerede çekiliyor? Elbet Bir Gün dizisi nerede çekildi? Elbet Bir Gün oyuncuları ve konusu

Elbet Bir Gün nerede çekiliyor? Elbet Bir Gün dizisi nerede çekildi? sorularına yanıt aranıyor. Bu akşam yeni ölümüyle ekranlara gelecek olan FOX TV'nin yeni dizisiPeki, Elbet Bir Gün dizisi nerede çekiliyor? İşte Elbet Bir Gün oyuncuları ve konusu hakkında bilgiler...

ELBET BİR GÜN KONUSU

Çekimleri son hız devam eden dizide; Feride (Sinem Ünsal), can korkusuyla eniştesi Cemil'in (Ömer Genç) yanından kaçtıktan sonra adını Gizem olarak değiştirmiştir. Kendine yeni bir hayat kuran genç kadının mutlu bir evliliği vardır. Gizem, bir TV programında bütün ailesinin öldürülmüş olduğunu ve Cemil'in hala onun ve aşığıyla kaçmış olan ablası Nesime'nin (Şebnem Bozoklu) peşinde olduğunu öğrenir. Nesime ve Feride'nin yolları yıllar sonra tekrar kesişir… Gizem, kendisinin ve ablasının gerçek kimlikleri ortaya çıkmasın diye uğraşırken, kocası Mehmet'in (Burak Yamantürk) de eşinden gizlediği geçmişinden gelen sırları vardır…

ELBET BİR GÜN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Elbet Bir Gün dizisi Nevşehir ve İstanbul'da çekiliyor. Nevşehir'in ünlü turizm bölgesi Kapadokya'da başladı. Dizinin ilk bölümü Güzel Atlar Diyarı olarak bilinen Kapadokya'da gerçekleşirken, hikaye gereği dizinin ilerleyen bölümleri İstanbul'da çekiliyor.

ELBET BİR DÜN OYUNCULARI KİM?

Başrollerini birbirinden başarılı oyuncular; Şebnem Bozoklu, Sinem Ünsal ve Burak Yamantürk'ün paylaştığı dizinin kadrosunda Muhammet Uzuner, Değer Soysal Alp, Ömer Genç, Helin Kandemir, Talha Karcı, Yağmur Özbasmacı ve Osman Karakoç gibi deneyimli isimler de yer alıyor.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet