Elbet Bir Gün'Mevsim' Helin Kandemir kimdir? sorusu gündemin araştırılan konuları arasında yer alıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Gül Oğuz otururken, oyuncu kadrosuyla da adından söz ettirecek bu yapımda Mevsim karakterine hayat veren genç oyuncu Helin Karademir kimdir? Peki, Helin Karademir kaç yaşında ve nereli? Elbet Bir Gün 'Mevsim' Helin Kandemir kimdir? Elbet Bir Gün Mevsim gerçek adı nedir, kaç yaşında?

ELBET BİR GÜN MEVSİM GERÇEK ADI NEDİR, KİMDİR?

Elbet Bir Gün dizisinde Mevsim karakterini canlandıran isim Helin Kandemir'dir.

Mevsim, Nesime ve Cemil'in kızlardır. AnnesiMevsim henüz dört yaşındayken onu terk etmiştir. Onu babası Cemil yetiştirmiştir. Mevsim on sekiz yaşına geldiğinde her konuda donanımlı, babası tarafından şımartılmış, hayır so¨zcu¨gˆu¨ne tahammu¨lu¨ olmayan bir prenses gibidir. Serttir, inatc¸ıdır, akıllıdır. Zalim bir babanın ve vicdansız bir annenin kızıdır. Bu yüzden de c¸ok karanlık bir yanı vardır. Ama neticede 19 yas¸ında gencecik bir kızdır. Nesime'yle karşılaşması onun için çok büyük bir kırılma olacaktır.

HELİN KANDEMİR KİMDİR?



Helin Kandemir, 2 Haziran 2004 yılında doğmuştur. Reklam, sinema ve dizi oyuncusudur. Şimdiye dek birçok film ve dizide rol alan Helin Kandemir, 2018 yılında ekranlara gelen Bir Damla Gözyaşı dizisinde Elif Yürekli karakterini canlandırdı. Daha sonra Bitmeyen Hikaye, Kollama, İsimsizler adlı yapımlarda rol almıştır. Bu dizide Pelin Akıncı karakterini oynamıştır. Minik yıldız Helin Kandemir oyunculuğun yanı sıra reklam filmlerinde de rol almıştır. Yörem Sucuk ve Yörem Zeytin oynadığı reklamlardan bazılarıdır.

Şimdiye dek birçok film ve dizide rol alan Helin Kandemir, 2018 yılında ekranlara gelen Bir Damla Gözyaşı dizisinde Elif Yürekli karakterini canlandırdı. Aynı yıl Hakan: Muhafız dizisinde sonra, 2020'de ekranlara gelen Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Kibrit rolünde oynadı. Kandemir, son olarak yeni başlayan "Elbet Bir Gün" dizisinin kadrosunda yer almaktadır.

Helin Kandemir'in Rol Aldığı Diziler ve Filmler

Kollama

İnsan Aldandı

Kız Kardeşler

Azizler

Ötesiz İnsanlar

İsimsizler -(Pelin Akıncı)

Bir Litre Gözyaşı -(Elif Yürekli)

Hakan : Muhafız -(Ceylan)

Doğduğun Ev Kaderindir -(Dilara/Kibrit)

Kağıt Ev -(Cemre)

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