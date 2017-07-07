Elazığlı Faik Öztürk Dünya Güzellerim'in Reytingi Artsın Diye Tayt Giyip Yoga Yaptı

Diva Bülent Ersoy, Safiye Soyman, Banu Alkan ve Burcu Esmersoy'un yer aldığı 'Dünya Güzellerim' programına reytingler düşük gelince Faik Öztürk de dahil olmuştu. Programın dünkü bölümünde Faik Öztürk'e tayt giyip yoga yapınca "Elazığ'ın yağız delikanlısı ne hale geldi" yorumları sosyal medyada uçtu.

"REYTİNG UĞRUNA YAPMADIKLARINI BIRAKMADILAR"

Faik Öztürk tayt giyip yoga yapınca akıllara programın reytinglerinin düşük olması geldi. "Program reyting alsın diye bir Faik Öztürk'ün tayt giymediği kalmıştı" gibi pek çok yorum sosyal medyada yer aldı.