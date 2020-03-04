Elazığ yurt öğrencilerinden 'bahar kalkanı'na ışıklı destek
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Elazığ yurt öğrencilerinden 'bahar kalkanı'na ışıklı destek

Yurt öğrencilerinden 'Bahar Kalkanı'na ışıklı destekELAZIĞ'da yurtta kalan üniversite öğrencileri, 'Bahar Kalkan'ı harekatına odaların ışıklarıyla 'TSK' yazarak destek verdi.

04.03.2020 09:40 | Son Güncelleme: 04.03.2020 09:42
Elazığ yurt öğrencilerinden 'bahar kalkanı'na ışıklı destek

Yurt öğrencilerinden 'Bahar Kalkanı'na ışıklı destek

'da yurtta kalan üniversite öğrencileri, 'Bahar Kalkan'ı harekatına odaların ışıklarıyla '' yazarak destek verdi.

'da Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda kalan üniversite öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin İdlib kentinde sürdürğü 'Bahar Kalkanı' harekatına destek eylemi yaptı. Ahmet Kabaklı, Ömer Bilginoğlu, İzzetpaşa, Harput ve Sare Ana yurtlarında kalan öğrenciler, 'Bahar Kalkanı' harekatına odaların ışıklarıyla 'TSK' yazısı oluşturarak Mehmetçiğe selam gönderdi. Bazı öğrenciler ise yurdun bahçesinde 'şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganı attı.

Kaynak: DHA


Haber Videosu

: Elazığ yurt öğrencilerinden 'bahar kalkanı'na ışıklı destek
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