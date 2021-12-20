Elazığ ve Bingöl Karlıova'da 46 köy yolu, kardan kapandı (3)

KARLIOVA'DA EGİTİME BIR GÜN ARA VERİLDİ

Bingö'ün ilçesinde yoğun Kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Karlıova Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yaptığı bilgilendirmede, "İlçemizde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 21 Aralık Salı günü ilçe genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel idari izinli sayılacaktır" ifadeleri kullanıldı.