Elazığ ve Bingöl Karlıova'da 46 köy yolu, kardan kapandı (3) - Haberler
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Elazığ ve Bingöl Karlıova'da 46 köy yolu, kardan kapandı (3)

Elazığ ve Bingöl Karlıova'da 46 köy yolu, kardan kapandı (3)
Demirören Haber Ajansı / Bülent Temiz - Haberler | Güncel

KARLIOVA'DA EGİTİME BIR GÜN ARA VERİLDİ Bingö'ün ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

KARLIOVA'DA EGİTİME BIR GÜN ARA VERİLDİ

Bingö'ün ilçesinde yoğun Kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Karlıova Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yaptığı bilgilendirmede, "İlçemizde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 21 Aralık Salı günü ilçe genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel idari izinli sayılacaktır" ifadeleri kullanıldı.


Elazığ ve Bingöl Karlıova'da 46 köy yolu, kardan kapandı (3)

Elazığ ve Bingöl Karlıova'da 46 köy yolu, kardan kapandı (3)

Elazığ ve Bingöl Karlıova'da 46 köy yolu, kardan kapandı (3)

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Demirören Haber Ajansı / Bülent Temiz - Son Dakika Haberleri

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