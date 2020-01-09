Elazığ ve Bingöl'den çekilen uzay ve astronomi fotoğrafları hayran bırakıyor

09.01.2020 10:29 | Son Güncelleme: 09.01.2020 10:35

Anestezi teknikeri olarak hastanede çalışan 25 yaşındaki Mücahit Çelik, 5 yıldır hobi olarak astrofotoğrafçılık yaparak astronomi ve uzay fotoğrafları çekiyor. Özellikle çalıştığı Bingöl ve memleketi Elazığ'dan çektiği astro fotoğraflar izleyenleri hayran bırakıyor.



25 yaşındaki Mücahit Çelik, yaklaşık 5 yıldır hobi olarak astronomi ve astrofotoğrafçılık alanında uzay objelerini gözlemleyip fotoğraflıyor. 3 yıldır Bingöl Devlet Hastanesi'nde anestezi teknikeri olarak çalışan Çelik, arta kalan zamanını derin uzay objelerini gözlemlemeye ve fotoğraflamaya ayırarak adeta uzayın karanlık kalan yönlerini deklanşörü ile gün yüzüne çıkarıyor. Özellikle tatillerini doğanın güzellikleri fotoğraflamak için Bingöl ve Elazığ arasında sık sık seyahat ederek geçiren Çelik, sadece bir kareyi yakalamak için ortalama 6 saatte yaklaşık 3 bin kare fotoğraf çekiyor. Çektiği hızlandırılmış görüntüler (timelapse) ile büyük beğeni toplayan Çelik, mesleğinin dışından çektiği enstantelerle hem Elazığ hem de Bingöl'ün doğa güzelliklerinin tanıtımına da katkı sağlıyor.



Bingöl'den çalıştığını belirten Amatör Astrofotoğrafçı Mücahit Çelik, "Havayı güzel gördüm. Tarihi Harput Kalesi ve etrafını gezmek fotoğraflamak için geldim. Gün batımına doğru timelapse (hızlandırılmış görüntü) çekmeyi düşünüyordum. Ben de bu havayı fırsat bilip Harput Kalesi'ni ve etrafının fotoğrafladım" dedi.



Hobi olarak astrofotoğrafçılık ile uğraştığını dile getiren Çelik, "Amatör olarak astrofotoğrafçılık yapıyorum. Burası da gayet iyiydi. Çevre illere göre hava da çok iyi. Ancak burada tabiri caizse yalancı bir sonbahar yaşadık, diyebiliriz. Ben de bunu fırsat bilerek birkaç fotoğraf çektim" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA