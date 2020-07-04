ELAZIĞ Kendisini 'hayali' bir şeyhin temsilcisi olarak tanıtıp, 17 milyon lira dolandırdı Kendisini 'hayali' bir şeyhin temsilcisi olarak tanıtıp, 17 milyon lira dolandırdıELAZIĞ'da, kendisini, Mısır'da yaşadığını iddia ettiği hayali şeyh 'Muhammed Mustafa'nın 'yeryüzündeki' temsilcisi olarak tanıtan Oğuzhan Karahanlı, kardeşiyle birlikte iş insanı Zülküf Altıntaş'tan 13 milyon, 6...

Kendisini 'hayali' bir şeyhin temsilcisi olarak tanıtıp, 17 milyon lira dolandırdı

ELAZIĞ'da, kendisini, Mısır'da yaşadığını iddia ettiği hayali şeyh 'Muhammed Mustafa'nın 'yeryüzündeki' temsilcisi olarak tanıtan Oğuzhan Karahanlı, kardeşiyle birlikte iş insanı Zülküf Altıntaş'tan 13 milyon, 6 iş insanından da 4 milyon olmak üzere toplam 17 milyon lira dolandırdı. İki kardeş ile kendilerine yardım eden baba ve abla hakkında, 30 yıldan 60 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Elazığlı iş insanı Zülküf Altıntaş, önceki yıl, Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunarak, Oğuzhan Karahanlı tarafından dini inançları ile duygularının suistimal edilerek dolandırıldığını bildirdi. Suç duyurusu üzerine Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, başlatılan soruşturma kapsamında, geçtiğimiz günlerde, polis ekipleri, Karahanlı'nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Elazığ ve Eskişehir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Oğuzhan Karahanlı (41) ile babası Ahmet Günel (66) ve ablası Filiz Günel (48) yakalanarak, gözaltın alındı. Kardeşi Tarık Karahanlı halen aranırken sorguları tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Oğuzhan Karahanlı tutuklandı, baba Ahmet Günel ve abla Filiz Günel ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, Karahanlı'nın dolandırıcılık olayını nasıl gerçekleştirdiği ayrıntılarıyla anlatıldı. İddiaya göre; Karahanlı irtibata geçtiği kişilere, hayali olarak yarattığı ve dünyada yaşayan 7 büyük İslam aliminden biri olduğunu iddia ettiği Siirt Tillolu şeyh Muhammed Mustafa isimli şeyhin müritleri olduklarını, şeyhin, CIA tarafından öldürülmek istendiği için sürekli gizlendiğini, kendisiyle asla tanışılmayacağını, şeyhin yeryüzündeki manevi temsilcisinin ise kendisi olduğunu anlattı. Bu yalanlarla yardım talep etti. Yapılacak yardımla da şeyhin, Mısır'da 700 yetime baktığı, yetimlerin gıda, giysi ve bakımlarını karşıladığını söyledi. Böylelikle milyonlarca lira para topladı.

Oğuzhan Karahanlı ile diğer şüphelilerin banka hesaplarındaki yüksek artışın Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuyla tespit edildiği kaydedilen iddianamede, Oğuzhan Karahanlı'nın 15 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu da ifade edildi.

İddianamede 2 kardeş ile babaları ve ablaları hakkında 30 yıldan 60 yıla kadar hapis cezası istendi.

Müvekkili Zülküf Altıntaş'ın dini duygularının kötüye kullanılarak dolandırıldığını söyleyen avukat Naz Bayram, "Kendisini hayali şeyhin Türkiye'deki manevi konsey temsilcisi olarak tanıtan şüpheli, müvekkilin manevi duygularıyla profesyonelce oynamış ve 700 yetim için barınma, giysi ve gıda yardımı talep etmiş. Müvekkilim 2010-2015 tarihleri arasında bu yetimlerin bakımlarının yapıldığını düşünmüş ve yardımlarını esirgememiş. Fakat şüphelilerin artan maddi durumları müvekkilin gözünden kaçmamış, olayı yakın merceğe almış. Araştırma sonucunda aynı gerekçeyle 6 kişiden de para toplandığı bilgisine ulaşmıştır. Olayın savcılığa iletilmesinin ardından savcılık MASAK raporuyla para transferleri çözümlenmiş ve şüpheliler teknik takibe alınmıştır" dedi.

'KENDİNİ DÜNYANIN EN ZEKİ 50 İNSANINDAN BİRİ OLDUĞUNU ANLATMIŞ'

Şüpheli Oğuzhan Karahanlı'nın kendisini dünyanın en zeki 50 insanından biri olarak tanıttığını söyleyen avukat Bayram, "Emniyet güçleri ile Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başarılı takip ve operasyonlarıyla şüpheli tutuklandı fakat bir şüpheli firari durumda. Şüpheli Oğuzhan Karahanlı, Akçakiraz Beldesi Belediye Başkanı Sabahattin Kaya'nın yanına giderek TÜBİTAK'ta çalıştığını, dünyanın en zeki 50 insanından birisi olduğunu ve Dünya Sağlık Örgütü'nde yer aldığını belirtiyor. Bu şekilde belediye başkanını dolandırmak istiyor fakat belediye başkanı bu tuzağa düşmüyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA