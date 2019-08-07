"Elazığ, jeotermal ile zirve yapacak"

07.08.2019 15:58

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, işletim hakkı belediyeye verilen Cip Köyü Jeotermal Kaynak Suyu Sahası'nda önemli yatırımlara öncülük edeceklerini belirterek, "Elazığ, jeotermal ile hem seracılık hem de sağlık turizminde zirve yapacak" dedi.

Şerifoğulları, yaptığı açıklamada, Cip Köyü'nde bulunan ve 2 bin 300 metre derinlikte, 60 derece sıcaklıkta su çıkan jeotermalin işletim hakkı ile ilgili Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü ile belediye arasında sözleşme imzalandığını belirtti.

Ocak ayında açılışı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından yapılan jeotermalin yapılan sözleşmenin ardından işletim hakkının belediye verildiğini ifade eden Şerifoğulları, şunları söyledi:

"Jeotermalin tasarrufu 30 yıllığına belediyemizde olacak. Bizim öncülüğümüzde yapılacak yatırımlarla şehrimiz önemli kazanımlar elde edecek. Özellikle alanda sağlık turizmi noktasında yapılacak yatırımlar, şehrimize önemli katkılar sağlayacak. Elazığ'da son yılların en büyük enerji yatırımlarından biri olan jeotermal sayesinde, turizmden enerjiye birçok alanda büyük bir atılım gerçekleşecek. Elazığ Belediyesi olarak sağlık turizmi ve seracılık faaliyetlerinin artmasına büyük katkı sağlayacak kaynak suyunun en iyi şekilde değerlendirilmesine öncülük edeceğiz. Elazığ, jeotermal ile hem seracılık, hem sağlık turizmi hem de enerjide zirve yapacak"

Şerifoğulları, belediye tarafından kurulacak şirket sayesinde Elazığ ve bölge adına bu alanda yapılacak önemli yatırımların öncüsü olacaklarını dile getirdi.

Jeotermal ile 45 dönümlük sahada katma değeri yüksek yatırımları hayata geçireceklerini aktaran Şerifoğulları, şöyle devam etti:

"MTA Genel Müdürlüğü'nden gelecek sıcak su raporlarına göre Avrupa Birliği'ne proje hazırlayacak ve bölgeye çok güzel bir sağlık tatil köyü kazandırmak için yatırımcı firmalarla görüşeceğiz. Tabi bu su aynı zamanda tarımsal sulamada da kullanılacak. Özellikle seracılığın gelişmesi açısından bu kaynak suyu çok önemliydi. İnşallah öncülük edeceğimiz yatırımlarla hem tarıma hem de turizme, dolayısıyla da ekonomiye ve istihdama çok ciddi katkı sağlanmış olacağız. Daha önce "İstihdam ve Kalkınma Projeleri" başlığı altında açıkladığımız bu projemizde önemli bir mesafe kat etmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bölgede çalışmaları en kısa sürede başlatacağız. Yapılan ihalenin ve sonrasında hayata geçecek yatırımların ilimize ve bölgemize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA