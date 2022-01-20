Elazığ'ın Palu ilçesinde kar kalınlığı 2 metreye ulaştı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Palu ilçesinde kapanan köy yolları açılmaya çalışılıyor.

Palu Kaymakamı Tayfun Deli, AA muhabirine, etkili olan kar yağışının yaşamı olumsuz etkilediğini söyledi.

İlçenin yüksek köylerinde kar kalınlığının 2 metreye ulaştığını bildiren Deli, ekiplerin kardan yolu kapanan köylere ulaşmak için yoğun çaba sarf ettiğini dile getirdi.

Yağış nedeniyle ulaşıma kapanan 37 köy yolundan 20'sini ulaşıma açtıklarını ifade eden Deli, bu köylerde rahatsızlanan 4 kişinin ekipler tarafından hastaneye ulaştırıldığını kaydetti.