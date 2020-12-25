Elazığ'ın neyi meşhur? Elazığ'ın meşhur olan yiyecekleri ve içecekleri nelerdir? Elazığ'ın nesi meşhur?

Türkiye'de yer alan illerimizin ayrı ayrı meşhur olan yiyecekleri vardır. İllerimizden birisi olan Elazığ'ın nesi meşhur, neyi meşhur? Elazığ'da yenilebilecek yemekler nelerdir? Elazığ'ın en meşhur içecekleri nelerdir? Elazığ'ın en meşhur yemekleri, Elazığ'ın en meşhur yerleri, turistik bölgesi, yiyecekleri haberimizde...

Ülkemizde bütün illerin kendilerine özel meşhur bir şeyleri vardır. Bazı illerin 1 tane meşhur yiyeceği veya yeri olurken bazı illerimizin ise birden fazla şeyi meşhurdur. Peki Elazığ'ın neyi meşhurdur, Elazığ'ın nesi meşhur? Elazığ'ın en meşhur yiyecekleri nelerdir?

ELAZIĞ'IN NEYİ MEŞHUR?

Elazığ ilimizin en meşhur yiyecekleri ve içeceklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Orcik

Harput Köfte

İşgene

Harput Çorbası

Sırın

Külüncülü Köfte

Çedene Kahvesi

Lobik Çorbası

İşgene

Gömbe (Kömbe)

Patile

Dolanger Tatlısı

Patile

Elazığ'ın en meşhur yiyecekleri ve içecekleri bu şekildedir. Bunların dışında da illaki meşhur olan şeyleri mevcuttur. Fakat en popülerleri bunlardır diyebiliriz.