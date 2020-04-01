Elazığ'ın işlek caddelerinde Korona virüs önlemi arttırıldı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Elazığ'ın işlek caddelerinde Korona virüs önlemi arttırıldı - Haber
Elazığ, Polis

Elazığ'ın işlek caddelerinde Korona virüs önlemi arttırıldı

Elazığ'ın işlek caddelerinde Korona virüs önlemi arttırıldı Korona virüsü salgını tedbirleri kapsamında Elazığ'da yoğunluk oluşturan Gazi ve Vali Fahribey Caddelerinde polis barikatları konularak önlemler artırıldı.

01.04.2020 15:15 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:17
Elazığ'ın işlek caddelerinde Korona virüs önlemi arttırıldı

Elazığ'ın işlek caddelerinde Korona virüs önlemi arttırıldı

ELAZIĞ - Korona virüsü salgını tedbirleri kapsamında Elazığ'da yoğunluk oluşturan Gazi ve Vali Fahribey Caddelerinde polis barikatları konularak önlemler artırıldı.

Çin'de ortaya çıkıp dünyaya yayılan korona virüs salgını nedeniyle Türkiye genelinde de alınan tedbirler her gün biraz daha arttırılıyor. Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da Vali Çetin Oktay Kaldırım başkanlığındaki Pandemi Kurulu tarafından birçok tedbir uygulamaya konuldu. Özellikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı Gazi ve Vali Fahribey Caddesinde yeni tedbirler alındı. Alınan tedbirler kapsamında cadde giriş ve çıkışlarına polisler tarafından bariyerler kurularak vatandaşların kontrollü geçişleri sağlanmaya başlandı. Öteyandan banka önlerin de ki önlemler de arttırılarak devam etti.Kent gelinde alınan tedbirlerle sokağa çıkmalar azalırken,güvenlik güçlerinin uygulamalarıyla zaruri ihtiyaçları dışında sokağa çıkanların evine gitmelerine konusunda çalışma yapılıyor.

Devletin de milletinde ellerinden geleni yaptığını belirten vatandaşlardan Şaban Sarı, "Allah, herkesten razı olsun. Polis bariyer kurarak en güzel şey yapmış. En azından vatandaşların sokağa çıkması ve insan yoğunluğu biraz daha azalır. Araç trafiği de biraz azalırsa daha güzel olur. Elimizden geldiği ve şartların el verdiği kadarıyla tedbirlere uyuyoruz" dedi.

Vatandaşlardan Nusret Köse ise "Doğru bir şey yapıyorlar. En azından kendimizi ne kadar koruyabilirsek ve vatandaşları da uyarmak bizim görevimizdir. Tabi ki her şeyi devletten beklememek lazım, biraz da kendi çabamız olacak. Tedbirlere uyuyorum ve ilk defa dışarı çıktım. Alışveriş yaptım. Ben, evimden dışarı çıkmıyorum. Eğer ki biz sağlığımızı ve çevremizdeki insanları düşünüyorsak illa ki devlete de destek olmak lazım. Birbirimize destek olmamı lazım ki bu hastalığı el birliğiyle atalım" diye konuştu.

Elazığ'ın işlek caddelerinde Korona virüs önlemi arttırıldı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Elazığ'ın işlek caddelerinde Korona virüs önlemi arttırıldı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Ülkesine virüsü bulaştıran kadın: Beni öldürün, çocuklarıma dokunmayın Haber
Ülkesine virüsü bulaştıran kadın: Beni öldürün, çocuklarıma dokunmayın
1 ayda satacağı ürünü koronavirüs nedeniyle 2 günde sattı! Haber
1 ayda satacağı ürünü koronavirüs nedeniyle 2 günde sattı!
Teftiş sırasında vatandaşları azarlayan Vali'ye tepki yağıyor Haber
Teftiş sırasında vatandaşları azarlayan Vali'ye tepki yağıyor
Engelli kızı için sıfır araç aldı, 3 ayda başına gelmeyen kalmadı Haber
Engelli kızı için sıfır araç aldı, 3 ayda başına gelmeyen kalmadı
Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Çok sık tüketiyorsunuz Haber
Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Çok sık tüketiyorsunuz
İki dev banka, Milli Dayanışma Kampanyası'na toplam 76 milyon bağışladı Haber
İki dev banka, Milli Dayanışma Kampanyası'na toplam 76 milyon bağışladı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs salgınıyla ilgili kurallara uyulmazsa daha sıkı tedbirler alınabilir
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs salgınıyla ilgili kurallara uyulmazsa daha sıkı tedbirler...
Son Dakika: sABakan Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yapacak
Son Dakika: sABakan Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yapacak
İBB'nin kampanyasında 3 günde yaklaşık 6.5 milyon lira bağış toplandı
İBB'nin kampanyasında 3 günde yaklaşık 6.5 milyon lira bağış toplandı
Hakan Ural, iki çocuğu hasta olan ailenin evini yaptırdı
Hakan Ural, iki çocuğu hasta olan ailenin evini yaptırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'nun yardım kampanyasına tepki: Devlet içinde devlet olmanın bir anlamı yoktur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'nun yardım kampanyasına tepki: Devlet içinde devlet olmanın bir anlamı yoktur
Son dakika: İBB, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile durdurulan yardım kampanyası ve bloke edilen hesaplar için dava açtı
Son dakika: İBB, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile durdurulan yardım kampanyası ve bloke edilen hesaplar için...
Polis, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak evi kumarhaneye çeviren 6 kişiye para cezası kesti
Polis, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak evi kumarhaneye çeviren 6 kişiye para cezası kesti
Süleyman Soylu, Ekrem İmamoğlu'nun 'komplo' iddialarına yanıt verdi: Akıl ziyanı bir iş
Süleyman Soylu, Ekrem İmamoğlu'nun 'komplo' iddialarına yanıt verdi: Akıl ziyanı bir iş
BOTAŞ'ın Milli Dayanışma Kampanyası için çalışan maaşlarından kesinti yapacak olması tartışma yarattı
BOTAŞ'ın Milli Dayanışma Kampanyası için çalışan maaşlarından kesinti yapacak olması tartışma yarattı
Süpermen kostümü giyen vatandaş, İstanbul sokaklarında koronavirüse karşı uyarı yaptı
Süpermen kostümü giyen vatandaş, İstanbul sokaklarında koronavirüse karşı uyarı yaptı
Son Dakika: NATO, koronavirüs salgını nedeniyle acil toplanıyor
Son Dakika: NATO, koronavirüs salgını nedeniyle acil toplanıyor
Son Dakika: YÖK: Koronavirüs nedeniyle isteyen öğrenciler kayıtlarını dondurabilir
Son Dakika: YÖK: Koronavirüs nedeniyle isteyen öğrenciler kayıtlarını dondurabilir
Kızılay Genel Başkanı Kınık: Koronavirüs nedeniyle kan bağışı ve stoklar yarıya düştü
Kızılay Genel Başkanı Kınık: Koronavirüs nedeniyle kan bağışı ve stoklar yarıya düştü
Polis, karantinadan kaçan şahsı ağabeyinin ihbarı ile yakaladı
Polis, karantinadan kaçan şahsı ağabeyinin ihbarı ile yakaladı
İngiltere'de 13 yaşındaki çocuk Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
İngiltere'de 13 yaşındaki çocuk Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 13 bin 531'e, can kaybı ise 214'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 13 bin 531'e, can kaybı ise 214'e yükseldi
ABD Gıda ve İlaç İdaresi, 2 dakikada sonuç veren koronavirüs testine onay verdi
ABD Gıda ve İlaç İdaresi, 2 dakikada sonuç veren koronavirüs testine onay verdi
ABD'de koronavirüs kaynaklı ölen kişi sayısı Çin'i geçti
ABD'de koronavirüs kaynaklı ölen kişi sayısı Çin'i geçti
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yurt dışında koronavirüs sebebiyle 98 vatandaşımızı kaybettik
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yurt dışında koronavirüs sebebiyle 98 vatandaşımızı kaybettik
Lucescu'dan 'Beşiktaş'a gidecek misiniz?' sorusuna yanıt: Haziran'dan sonra göreceğiz
Lucescu'dan "Beşiktaş'a gidecek misiniz?" sorusuna yanıt: Haziran'dan sonra göreceğiz
ASFED Başkanı Yusuf Atik, koronavirüs tedbirleri kapsamında sektör çalışanlarına uyarılarda bulundu
ASFED Başkanı Yusuf Atik, koronavirüs tedbirleri kapsamında sektör çalışanlarına uyarılarda bulundu
Acılı adam, hamile eşinin hayatını kaybetmesine sebep olan koronavirüsü yendi
Acılı adam, hamile eşinin hayatını kaybetmesine sebep olan koronavirüsü yendi
Avrupa'nın en genç korona kurbanıyla ilgili korkunç gerçek: 2 saat içinde fenalaşarak can verdi
Avrupa'nın en genç korona kurbanıyla ilgili korkunç gerçek: 2 saat içinde fenalaşarak can verdi
Türkiye'nin en zengin 2. ismi olan Erman Ilıcak'ın şirketi Rönesans Holding, Ankara Valiliği'ne 8 milyon lira bağış yaptı
Türkiye'nin en zengin 2. ismi olan Erman Ilıcak'ın şirketi Rönesans Holding, Ankara Valiliği'ne 8 milyon lira...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Cahit Özkan Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Levent Dörter Seren Serengil Nurgül Yeşilçay Recep Tayyip Erdoğan
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Rüştü Reçber Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Daha Fazla Milli Polis Wuhan Türk Lirası
Şu an buradasınız: Elazığ'ın işlek caddelerinde Korona virüs önlemi arttırıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2020 16:16:42. #1.15#
title