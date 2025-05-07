ELAZIĞ HAVA DURUMU: 8 Mayıs 2025 Perşembe günü Elazığ hava durumu nasıl? Elazığ 5 günlük hava durumu tahmini

Türkiye'nin 11 ilinde verilen sarı kodlu fırtına ve sağanak yağış uyarısı, Elazığ'da da etkisini sürdürmeye devam ediyor. Dışarı çıkmadan önce hava tahminlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, 8 Mayıs Perşembe günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel raporlarını kontrol ediyor. Peki, 8 Mayıs Perşembe günü Elazığ'da hava durumu nasıl? Elazığ'da yağmur var mı? İşte, detaylar…

YARIN ELAZIĞ'DA HAVA DURUMU NASIL?

8 Mayıs 2025 Perşembe günü Elazığ'da hava durumu genellikle gök gürültülü ve sağanak yağışlı olacak. Gün içerisinde en yüksek sıcaklık 27°C, en düşük sıcaklık ise 11°C civarında seyredecek. Yağış ihtimali yüksek olup, rüzgar hızının 13 km/s hızında esmesi bekleniyor.

ELAZIĞ'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

HAVA DURUMU ELAZIĞ