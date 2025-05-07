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ELAZIĞ HAVA DURUMU: 8 Mayıs 2025 Perşembe günü Elazığ hava durumu nasıl? Elazığ 5 günlük hava durumu tahmini

ELAZIĞ HAVA DURUMU: 8 Mayıs 2025 Perşembe günü Elazığ hava durumu nasıl? Elazığ 5 günlük hava durumu tahmini
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Elazığ'da 8 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumu, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Elazığ'da sıcaklık değerleri nasıl? Fırtına uyarısı var mı, yağmur bekleniyor mu? İşte, Elazığ için güncel hava tahminleri…

Türkiye'nin 11 ilinde verilen sarı kodlu fırtına ve sağanak yağış uyarısı, Elazığ'da da etkisini sürdürmeye devam ediyor. Dışarı çıkmadan önce hava tahminlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, 8 Mayıs Perşembe günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel raporlarını kontrol ediyor. Peki, 8 Mayıs Perşembe günü Elazığ'da hava durumu nasıl? Elazığ'da yağmur var mı? İşte, detaylar…

YARIN ELAZIĞ'DA HAVA DURUMU NASIL?

8 Mayıs 2025 Perşembe günü Elazığ'da hava durumu genellikle gök gürültülü ve sağanak yağışlı olacak. Gün içerisinde en yüksek sıcaklık 27°C, en düşük sıcaklık ise 11°C civarında seyredecek. Yağış ihtimali yüksek olup, rüzgar hızının 13 km/s hızında esmesi bekleniyor.

ELAZIĞ'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

ELAZIĞ HAVA DURUMU: 8 Mayıs 2025 Perşembe günü Elazığ hava durumu nasıl? Elazığ 5 günlük hava durumu tahminiHAVA DURUMU ELAZIĞ

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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