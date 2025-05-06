ELAZIĞ HAVA DURUMU: 7 Mayıs 2025 Çarşamba günü Elazığ hava durumu nasıl? Elazığ 5 günlük hava durumu tahmini

Türkiye'nin 11 ilinde verilen sarı kodlu fırtına ve sağanak yağış uyarısı, Elazığ'da da etkisini sürdürmeye devam ediyor. Dışarı çıkmadan önce hava tahminlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, 7 Mayıs Çarşamba günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel raporlarını kontrol ediyor. Peki, 7 Mayıs Çarşamba günü Elazığ'da hava durumu nasıl? Elazığ'da yağmur var mı? İşte, detaylar…

YARIN ELAZIĞ'DA HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, 7 Mayıs 2025 Çarşamba günü Elazığ'da hava durumu parçalı bulutlu olacak. Gün boyunca yağış beklenmezken, sıcaklık değerlerinin mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.

Günün en yüksek sıcaklığı 26 derece, en düşük sıcaklığı ise 10 derece olarak tahmin ediliyor. Rüzgarın güneydoğu yönünden hafif esmesi beklenirken, nem oranı yaklaşık yüzde 59 civarında olacak. Sabah saatlerinde serin bir hava hâkim olacak, öğleye doğru sıcaklıklar artacak.

ELAZIĞ'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Elazığ hava durumu