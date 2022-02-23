Elazığ'daki eski muhtar cinayetinde 12 şüpheli adliyede

ELAZIĞ'da 5 ay önce kaybolan eski muhtar Muhammet Bahçeci'nin (41) öldürülüp toprağa gömülmesiyle ilgili gözaltında bulunan 13 şüpheliden 12'si emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kızılay Mahallesi eski muhtarı 3 çocuk babası Muhammet Bahçeci, geçen yıl 18 Ekim'de arkadaşıyla merkeze bağlı Korucu köyüne geldi. Burada bir süre kalan Bahçeci, köye birlikte gittiği arkadaşına, 'Beni al' diye mesaj attıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Ailesinin 'kayıp' ihbarının ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayet şüphesiyle teknik ve fiziki takip başlattı. Polis, operasyonla 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerin ifadeleriyle, Bahçeci'nin, köy yakınlarında araziye gömülen cesedi bulundu. Bulunduğu yerden çıkartılıp otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi'nin morguna kaldırılan Bahçeci'nin cansız bedeni, DNA analizi sonuçlanana kadar morgda bekletildi. Şüphelilerden 12'si emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer şüpheli serbest bırakıldı.