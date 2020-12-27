Elazığ'daki depremin ardından Hazar Gölü'nde oluşan fay kırıkları görüntülendi
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Elazığ'daki depremin ardından Hazar Gölü'nde oluşan fay kırıkları görüntülendi

27.12.2020 22:38 | Son Güncelleme: 27.12.2020 23:12

Elazığ'da 09.37'de meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremin ardından Hazar Gölü'nde yüzey kırığı izleri görüldüğü öne sürüldü.

Elazığ merkezde, Richter ölçeğine göre, 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Diyarbakır, Malatya ve Şırnak gibi bölge illerinde de hissedildi. Kentte dün de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

YÜZEY KIRIĞI İZLERİ GÖRÜLDÜ

Elazığ'da 09.37'de meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremin ardından Hazar Gölü'nde yüzey kırığı izleri görüldüğü öne sürüldü. Cep telefonu kamerası ile çekilen görüntülerde fay kırığının oluşturduğu izler suyun üzerinde görülebiliyor. 24 Ocak'ta Elazığ'da yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremde de bu izler Karakaya Baraj Gölü üzerinde görüntülenmişti.

6.8'LİK DEPREMDE DE GÖLÜN SU SEVİYESİ YÜKSELMİŞTİ

Hazar Gölü'nde 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından su seviyesinde yükselme görülmüştü.

Elazığ'daki depremin ardından Hazar Gölü'nde oluşan fay kırıkları görüntülendi
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