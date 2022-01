İSTANBUL (İHA) - Yaptığı ciğere şehir dışından sipariş alıyor

ELAZIĞ - Elazığ'da 40 yıldır ciğercilik yapan Serdar Karakış, siparişlere yetişemiyor. Mersin, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere ülke genelindeki birçok ilden sipariş alan Karakış, pişirdiği ciğerleri şokladıktan sonra paketleyip uçak ve otobüs ile gönderiyor.

Elazığ'da 30 sene tezgahta babasıyla birlikte ciğercilik yapan Serdar Karakış, 10 yıldır da kiraladığı dükkanda işine devam ediyor. Yılların getirdiği tecrübe ile ciğer işinde adından söz ettiren Karakış, siparişlere yetişmekte güçlük çekiyor. Kendine özgü ciğer tadı ile öne çıkan Karakış, sadece Elazığ değil İstanbul, Mersin, İzmir olmak üzere ülkenin bir çok ilinden sipariş alıyor. Hazırladığı ciğerleri şoklayan Karakış, sonra paketleyip uçak ve otobüs ile gönderiyor. Fiyatlarda artış yapmayan Karakış, ciğer dışında tavuk, köfte, et kavurma, Antep tava, çiğköfte, biftek ve tost olmak üzere birçok yemek çeşidini müşterilerinin beğenisine sunuyor.

40 yıldır bu işi yaptığını belirten Serdar Karakış, "30 yıl boyunca tezgahta uğraşıyorduk. 10 yıldır da dükkan olarak faaliyetteyiz. Babadan kalma mesleği 40 yıldır devam ettiriyorum. Bizim özeliğimiz her gün taze ürünler millete sunmak. Tavuk, köfte, et kavurma, Antep tava, çiğköfte, biftek, tost ve ciğer olmak üzere birçok yemek çeşidini insanlar sunuyoruz. Elazığ'da beni tanımayan yok. Bu işi layığıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Fiyat aralığımız da uygun, yani orta kesime ait. Tavuk 15 lira, ciğer 15 lira, et kavurma 25 lira, çiğköfte 10 lira, köfte 20 lira, fiyat aralığımız bu şekilde. Şehir dışına da sipariş yoluyoruz. Gurbette olan vatandaşlarımız bizi arıyorlar. Bazen burada yaşayan yakınlarını yoluyorlar. Bize sipariş veriliyor. Bizde bir gün önceden dolaplara atıp şokluyoruz. Ne kadar isterlerse veya kaç kişilik istiyorlarsa buradan havaalanına veya otobüs terminaline gönderiyoruz. Oradan ulaştırıyoruz. Fiyat aralığı ise 10 kişilik isteyen var, 200 liralık veya 300 liralık ne kadar isterse en az 200 liralık olmak üzere Mersine, İstanbul'a, İzmir'e buradan gönderiyoruz. Gurbetteki arkadaşlar özlemlerini gideriyorlar. Biz bu işi babadan oğula devam ettik. Benim oğlan yok ama sevdiğim kardeşim gibi biri var onu yetiştiriyorum. Benden sonra o devam ettirecek. Ben devam etmesini istiyorum" dedi.