Elazığ'da yapımı süren deprem konutlarından hırsızlığa 2 tutuklama
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Elazığ'da yapımı süren deprem konutlarından hırsızlığa 2 tutuklama

Elazığ'da yapımı süren deprem konutlarından hırsızlığa 2 tutuklama
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Haberler | Güncel

ELAZIĞ'da jandarma ekipleri, yapımı devam eden deprem konutlarında hırsızlık yapan 2 kişiyi suçüstü yakaladı.

ELAZIĞ'da jandarma ekipleri, yapımı devam eden deprem konutlarında hırsızlık yapan 2 kişiyi suçüstü yakaladı. Şüpheliler mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, merkeze bağlı Sarılı köyünde inşaatı süren deprem konutlarında çalışma olmadığı sırada bir araca rastladı. Ekipler, hırsızlık şüphesiyle kontrol ettikleri araçta bazı malzemelerin olduğunu fark etti. Daha sonra arama yapan ekipler, S.D. (34) ile A.K (40) isimli 2 şüpheliyi inşaattaki malzemeleri sökerken yakaladı. Şüphelilere ait araçta yapılan aramada, 30 tuvalet musluğu, 11 çeşme bataryası, 7 su saati, 7 pislik tutucu ve 10 metre uzunluğunda elektrik kablosu ele geçirildi. Jandarmadaki sorguları tamamlanan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


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Elazığ'da yapımı süren deprem konutlarından hırsızlığa 2 tutuklama
Elazığ'da yapımı süren deprem konutlarından hırsızlığa 2 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli

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