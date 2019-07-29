Elazığ'da yangın
Elazığ'ın Keban ilçesi Ulupınar köyünde çıkan yangında 200 dönüm alan zarar gördü.
Elazığ'ın Keban ilçesi Ulupınar köyünde çıkan yangında 200 dönüm alan zarar gördü.
Alınan bilgiye göre, Ulupınar köyünde bahçelerin bulunduğu alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına, Orman İşletme Şefliği, itfaiye, jandarma ekipleri müdahale etti.
Vatandaşların da desteğiyle söndürülen yangında 200 dönüm alanın zarar gördüğü belirlendi.
Çıkış nedeni araştırılan yangına elektrik akımına kapılarak telef olan kuşun neden olduğu şüphesi üzerinde duruluyor.
Kaynak: AA
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