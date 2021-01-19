Elazığ'da yaban domuzu sürüsü, havadan görüntülendi

ELAZIĞ'ın Ağın ilçesine bağlı Saraycık köyü yakınına gelen yaban domuzu sürüsü, havadan dronla görüntülendi.

Ağın ilçesine bağlı Saraycık köyünde kar yağışı sonrası oluşan manzarayı çekmek için dronunu kullanan kişi, yaban domuzu sürüsünü fark etti. Keban Baraj Gölü'nün üst kısmında yer alan bölgede, karla kaplı alanda koşan yaban domuzları, bir süre sonra gözden kayboldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ÇÖTELİ