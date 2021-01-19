Elazığ'da yaban domuzu sürüsü, havadan görüntülendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Elazığ'da yaban domuzu sürüsü, havadan görüntülendi

19.01.2021 12:00 | Son Güncelleme: 19.01.2021 12:05
Elazığ'da yaban domuzu sürüsü, havadan görüntülendi

ELAZIĞ'ın Ağın ilçesine bağlı Saraycık köyü yakınına gelen yaban domuzu sürüsü, havadan dronla görüntülendi.

ELAZIĞ'ın Ağın ilçesine bağlı Saraycık köyü yakınına gelen yaban domuzu sürüsü, havadan dronla görüntülendi.

Ağın ilçesine bağlı Saraycık köyünde kar yağışı sonrası oluşan manzarayı çekmek için dronunu kullanan kişi, yaban domuzu sürüsünü fark etti. Keban Baraj Gölü'nün üst kısmında yer alan bölgede, karla kaplı alanda koşan yaban domuzları, bir süre sonra gözden kayboldu. 

 


Elazığ'da yaban domuzu sürüsü, havadan görüntülendi
Elazığ'da yaban domuzu sürüsü, havadan görüntülendi
Elazığ'da yaban domuzu sürüsü, havadan görüntülendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ÇÖTELİ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Yaşar Güler Meral Akşener Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Can Yaman Hande Erçel Gülben Ergen Bülent Ersoy
Spor Fatih Terim Hakan Arslan Mesut Bakkal Mustafa Cengiz Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Elazığ'da yaban domuzu sürüsü, havadan görüntülendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.1.2021 12:10:42. #1.15#
title