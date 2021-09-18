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Elazığ'da vatandaşlar cemevinde aşı oldu

AA / Suat Öztürk - Haberler | Güncel
Elazığ'da vatandaşlar cemevinde aşı oldu

Elazığ'da aşı oranının yükseltilmesi amacıyla cemevi bahçesinde kurulan stantlarda vatandaşlara aşı yapıldı.

Elazığ'da aşı oranının yükseltilmesi amacıyla cemevi bahçesinde kurulan stantlarda vatandaşlara aşı yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, toplumsal bağışıklığın oluşmasında Kovid-19 aşısının önemine dikkati çekmek amacıyla, Yıldızbağları Mahallesi'nde bulunan Elazığ Cem Kültür Vakfı'nın bahçesinde aşı uygulama noktası oluşturdu.

Ekipler, burada aşı olmaya gelenleri bilgilendirip daha sonra aşılarını yaptı.

Aşı uygulama noktasını inceleyen AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık, yaptığı açıklamada, talep doğrultusunda burada aşı noktası oluşturulduğunu söyledi.

Elazığlıların aşı konusunda duyarlı olduğunun altını çizen Balık, "Bugün itibariyle aşılamada yüzde 73,5 civarındayız. Elazığ'da 644 Bin 800 aşı yapılmış bugüne kadar. İnşallah bu sayıyı daha çok arttırmak niyetindeyiz. Elazığ'da 200 sabit noktada 40 gezici ekiple aşılama çalışması yapılıyor." diye konuştu.

"Aşıdan başka çaremiz yok"

Elazığ Cem Kültür Vakfı Başkanı Cafer Yeşil de hizmet binalarının bahçesinde kurulan aşı noktasının yerinde bir hizmet olduğunu söyledi.

Elazığ'ın aşılamada bir an önce mavi tabloya geçmesi gerektiğini belirten Yeşil, şöyle konuştu:

"Aşıdan başka çaremiz yok. Onun için mutlaka zamanında aşı olmamız elzemdir. Bu noktada bize düşen görev cemevlerimizde ve bir araya geldiğimizde bunları dile getirdik. Mutlaka aşı olunması gerektiğinin altını çizdik. Bunun şakası yok. İnşallah insanlarımız duyarlılılık gösterip aşılarını olur. İnsanlarımızın bilimi rehber almaları lazım."

Aşı standında görevli doktor Ali Atar ise aşı seferberliği kapsamında gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade etti.

Elazığ'da vatandaşlar cemevinde aşı oldu

Elazığ'da vatandaşlar cemevinde aşı oldu

Elazığ'da vatandaşlar cemevinde aşı oldu

AA / Suat Öztürk - Son Dakika Haberleri
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