Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı (2) - Haberler
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Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı (2)

Demirören Haber Ajansı, Ahmet Çöteli - Güncel
 - Güncelleme:
Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı (2)

2 KİŞİ TUTUKLANDIElazığ'da uyuşturucu ticareti suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden İ.Ş. ve R.Y. tutuklandı, F.N.Ş. ise adli kontrol şartı konularak serbest bırakıldı.

ELAZIĞ (DHA) - 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Elazığ'da uyuşturucu ticareti suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden İ.Ş. ve R.Y. tutuklandı, F.N.Ş. ise adli kontrol şartı konularak serbest bırakıldı.


Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Güncel

Uyuşturucu Ticareti, Elazığ, Güncel, Haber

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