Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı (2)
Demirören Haber Ajansı, Ahmet Çöteli - Güncel
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2 KİŞİ TUTUKLANDIElazığ'da uyuşturucu ticareti suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden İ.Ş. ve R.Y. tutuklandı, F.N.Ş. ise adli kontrol şartı konularak serbest bırakıldı.
ELAZIĞ (DHA) - 2 KİŞİ TUTUKLANDI
Elazığ'da uyuşturucu ticareti suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden İ.Ş. ve R.Y. tutuklandı, F.N.Ş. ise adli kontrol şartı konularak serbest bırakıldı.
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Güncel