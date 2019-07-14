Elazığ'da trafik kazası: 6 yaralı

Elazığ'da trafik kazası: 6 yaralı

Elazığ'da iki minibüsün çarpıştığı kazada 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Elazığ'da trafik kazası: 6 yaralı

Elazığ'da iki minibüsün çarpıştığı kazada 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Umut Taşdemir'in kullandığı 23 LA 535 plakalı minibüs Karşıyaka Mahallesi Cahit Dalokay Bulvarı'nda aynı istikamette giden Abdullah Yıldırım'ın iradesindeki 23 Y 5044 plakalı minibüse arkadan çarptı.
Kazada, sürücü Taşdemir ile 3'ü çocuk toplam 6 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA
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