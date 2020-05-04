Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı
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Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı

Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı
04.05.2020 03:27 | Son Güncelleme: 04.05.2020 03:28

Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı Elazığ'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza,merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi Prof. Dr. Turan Yazgan Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.Y. idaresindeki 23 DM 336 plakalı otomobil ile M.Ç. idaresindeki 23 ABF 730 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaza ile ilgili olay yerinde inceleme yaptı.

Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı

Kaynak: İHA

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