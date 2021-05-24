Elazığ'da tır yolun karşısına geçmeye çalışan çifte çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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Elazığ'da tır yolun karşısına geçmeye çalışan çifte çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Elazığ'da tır yolun karşısına geçmeye çalışan çifte çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Anadolu Ajansı / İsmail Şen - Haberler | Güncel

Elazığ'da tırın yolun karşısına geçmeye çalışan çifte çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Elazığ'da tırın yolun karşısına geçmeye çalışan çifte çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Elazığ-Malatya kara yolunun 35. kilometresinde bulunan Yalın Damlar köyü mevkisinde Sedat Demir idaresindeki 23 HP 993 plakalı tır, yolun karşısına geçmeyen Emine (58) ve Mikail Bay çiftine çarptı.

Kazada, Emine Bay olay yerinde hayatını kaybetti, eşi ise hafif yaralandı.

Yaralı Mikail Bay, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı, eşinin cenazesi ise hastane morguna götürüldü.

Üç çocuk sahibi Bay çiftinin bir süre önce İstanbul'dan ziyaret için köylerine geldikleri öğrenildi.

Elazığ'da tır yolun karşısına geçmeye çalışan çifte çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Elazığ'da tır yolun karşısına geçmeye çalışan çifte çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Elazığ'da tır yolun karşısına geçmeye çalışan çifte çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

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