Elazığ'da TIR'lar, buzlanan yolda çarpıştı: 3 yaralı
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Elazığ'da TIR'lar, buzlanan yolda çarpıştı: 3 yaralı

18.02.2021 14:08 | Son Güncelleme: 18.02.2021 14:13
Elazığ'da TIR'lar, buzlanan yolda çarpıştı: 3 yaralı

ELAZIĞ'da, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan sebze ve meyve yüklü TIR'ın aynı yöndeki TIR'a çarpıp, devrildiği kazada 3 kişi yaralandı.

ELAZIĞ'da, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan sebze ve meyve yüklü TIR'ın aynı yöndeki TIR'a çarpıp, devrildiği kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Elazığ- Bingöl kara yolunun 45'inci kilometresindeki Şahsuvar köyü mevkisinde meydana geldi. Bingöl yönüne giden M.S. yönetimindeki 23 K 0011 plakalı sebze ve meyve yüklü TIR, kar yağışıyla birlikte yolda oluşan buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, aynı yöndeki H.Y.'nin kullandığı 14 GJ 388 plakalı TIR'a çarparak devrildi. Kazada 3 kişi yaralanırken, sebze ve meyveler de yola saçıldı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık görevlilerince ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. 


Elazığ'da TIR'lar, buzlanan yolda çarpıştı: 3 yaralı
Elazığ'da TIR'lar, buzlanan yolda çarpıştı: 3 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ÇÖTELİ

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