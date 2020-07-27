Elazığ'da termometreler yine 47 dereceyi gördü
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Elazığ'da termometreler yine 47 dereceyi gördü

Elazığ'da termometreler yine 47 dereceyi gördü Meteoroloji'nin uyarısını yaptığı sıcak hava dalgası Elazığ'da etkisini gösterirken, termometreler bir hafta içerisinde iki kez 47 dereceyi gösterdi.

27.07.2020 17:02 | Son Güncelleme: 27.07.2020 17:25

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyardığı sıcaklık Elazığ'da etkisini göstermeye devam ediyor. Meteoroloji bugün için kent genelinde sıcaklığının 41 derece olacağını duyurdu, termometreler ise 47 dereceyi gösterdi. Geçtiğimiz hafta da termometreler yine 47 dereceyi gösterdiği kentte, vatandaşlar gölgelik alanlarda serinlemeye çalışıyor. Öte yandan hissedilir derecede artan sıcaklara rağmen sokağa çıkanların fazla olduğu gözlemlendi.

BÖLGEDE YARIN FIRTINA VAR

Bölge genelinde sıcak havanın etkisini sürdürmeye devam edeceğini bildiren Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, yarın Elazığ, Malatya, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman çevrelerinde gün içinde kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olacağını duyurdu.

Elazığ'da termometreler yine 47 dereceyi gördü

"GEZMEKTE ZORLUK ÇEKİYORUZ"

Havanın 47 derece olduğunu belirten vatandaşlardan Muhammet Canpolat, "Gezmekte zorluk çekiyoruz. Bu hava şartları aynı zamanda yaşlılar içinde zor, Sürekli su içiyoruz. Su bile bizi serinletmiyor. Havalar çok sıcak. İnsanlar bunalıyor ve kendilerini gölgelere atmak zorunda kalıyor" dedi.

Elazığ'da termometreler yine 47 dereceyi gördü
Elazığ'da termometreler yine 47 dereceyi gördü

Kaynak: İHA

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