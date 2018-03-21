Elazığ'da "Tarım ve İnsan" Konulu Fotoğraf Sergisi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca geleneksel hale getirilerek her yıl düzenlenen "Tarım ve İnsan" konulu fotoğraf sergisi Elazığ'da açıldı.



Bu yıl 9.'su gerçekleştirilen "Tarım ve İnsan" konulu fotoğraf sergisi Elazığ Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde açıldı.



Sergide bir konuşma yapan Vali Yardımcısı Mustafa Gül, tüm vatandaşları sergiye davet etti.



Serginin ana temasının insan ve tarım olduğunu belirten Gül, "Tarım çalışan insanların emeğini el emeğini gayretlerini çabalarını bu sergide görebilirsiniz. Aynı zamanda Türkiye'nin her ilinde çekilen resimler var. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Turan Karahan da, düzenledikleri çalışmada bugüne kadar 121 bin tane eserle bu yarışmaya katılım sağlandığını ve bunların büyük çoğunluğunun ödüle layık görüldüğünü dile getirdi.



Bu yıl içinde 4 bin civarında fotoğrafla yarışmaya 6 kategoride katılım sağlandığını ifade eden Karahan, şöyle devam etti:

"3 gün boyunca bu emeğin alın terinin üreticinin çekmiş olduğu zahmetlerin karelere yansımış olduğu fotoğrafları Elazığlılara buluşturuyoruz. İnşallah bütün hemşehrilerimizi üreticilerimizin gerçekten çekmiş oldukları zahmetleri gelip fotoğraflarda da olsa görmelerini rica ediyoruz."