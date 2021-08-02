Elazığ'da tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü
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Elazığ'da tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

Elazığ'da tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Suat Öztürk - Haberler | Güncel

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde yaklaşık 20 dönüm alanda çıkan yangın söndürüldü.

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde yaklaşık 20 dönüm alanda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Bukardi beldesi Berik mezrasında bulunan tarım arazisinde yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle alevler köylülerin bahçelerinin bulunduğu yaklaşık 20 dönüm alana yayıldı.

Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi ve köylülerin de yardımı ile yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Elazığ'da tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü
Elazığ'da tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü
Elazığ'da tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk

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