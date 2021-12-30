Elazığ'da şehit Korgeneral Osman Erbaş'ın adının yaşatılacağı bulvar açıldı

BİNGÖL (AA) - Elazığ'da, 4 Mart 2021'de Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Korgeneral Osman Erbaş'ın isminin verildiği bulvarın açılışı gerçekleştirildi.

Elazığ Belediyesince hizmete sunulan 8. Kolordu Komutanlığı yerleşkesi içerisinde geçen bulvarın açılış töreninde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Ömer Toraman, açılışta yaptığı konuşmada, şehit Korgeneral Erbaş'ın meslek hayatı boyunca devletin bağımsızlığı için canı pahasına hizmet ettiğini, Elazığ'da 3,5 yıl görev yaparken herkesin gönlünü fethettiğini söyledi.

Türkiye'nin içte ve dışta her türlü terör örgütüyle amansız bir mücadele içerisinde olduğunu belirten Toraman, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bütün fertlerinin de bu mücadelenin en önemli parçalarından birini oluşturduğunu aktardı. Toraman, çok büyük başarılar elde ettiklerini, bunun kolay olmadığını anlattı.

Toraman, şöyle konuştu:

"Fedakarlıklarla gayretle çalışmayla bu noktalara gelindi. Tabii ki şehitlerimiz ve gazilerimiz oldu. Onların bu fedakarlıklarıyla bu noktalara gelindi. Şehit Korgeneral Erbaş'ın hatırasının ve isminin yaşatılması çerçevesinde Belediyemizin ilimize kazandırmış olduğu bu güzel bulvara ismi verildi. Görev yaptığı kışlanın hemen yakınındaki bir bulvara isminin verilmesinin anlamlı olduğunu düşünüyorum."

Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da şehit Korgeneral Erbaş ile 2 yıl boyunca şehre ve ülkeye hizmet ettiklerini anımsattı.

Şehidin hayatı boyunca Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde vatanı, milleti, bayrağı için onur ve şerefiyle hizmet ettiğini aktaran Şerifoğulları, 15 Temmuz darbe girişiminde gösterdiği kahramanlık ve cesaretinin hafızalarda iz bıraktığını belirtti.

Elazığ'ın yaşadığı acı depremde en ön saflarda yer alarak çalışmalara katıldığını ifade eden Şerifoğulları, bulvarın açılmasında şehidin büyük katkılarının olduğunu kaydetti.

Müftü Selami Aydın'ın dua etmesinin ardından bulvarın açılışı yapıldı.

Bulvarı inceleyen şehidin eşi Ziynet Erbaş, "Bu yolları çok iyi biliyordu, defalarca beni buraya getirdi ve yolu gösterdi. 'Ziynet bak ben bu yolu buraya verdim.' derdi." dedi.

Törene, AK Parti milletvekilleri Sermin Balık, Zülfü Demirbağ, 8. Kolordu Komutan Vekili Tuğgeneral Sadettin Alp Ergin, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, İl Emniyet Müdürü Celal Sel ve Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit katıldı.

AA / Suat Öztürk - Son Dakika Haberleri

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