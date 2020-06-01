Elazığ'da salgın tekrar kontrol altına alındı, 10 gündür yeni vaka yok
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Elazığ'da salgın tekrar kontrol altına alındı, 10 gündür yeni vaka yok

Elazığ'da salgın tekrar kontrol altına alındı, 10 gündür yeni vaka yok Elazığ'da bayram öncesi gelen ziyaretçilerle sıfırlanan Korona virüs (Covid-19) vaka sayısının tekrar artmaya başlamasının ardından kentte alınan tedbirlerle 10 gündür yeni vaka görülmediği bildirildi.

01.06.2020 14:45 | Son Güncelleme: 01.06.2020 14:51

Elazığ'da salgın tekrar kontrol altına alındı, 10 gündür yeni vaka yok

ELAZIĞ - Elazığ'da bayram öncesi gelen ziyaretçilerle sıfırlanan Korona virüs (Covid-19) vaka sayısının tekrar artmaya başlamasının ardından kentte alınan tedbirlerle 10 gündür yeni vaka görülmediği bildirildi.

Korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da yoğun tedbirler alındı. Alınan tedbirler sayesinde kentte ilk salgın kısa sürede kontrol altına alınarak vaka sayısı sıfıra kadar indirildi. Ancak Ramazan Bayramı öncesinde sokağa çıkma kısıtlaması başlamadan kente il dışından gelenler nedeniyle 10 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı. İkinci dalga salgını yaşayan kentte Vali Çetin Oktay Kaldırım başkanlığında toplanan il Pandemi Kurulu, yeni tedbirler aldı, testleri pozitif çıkanların ikamet ettikleri 4 bina karantinaya alındı, şehirde maskesiz dolaşmak yasaklandı.Bu tedbirlerin alınmasıyla birlikte salgının yayılımı engellendi. Alınan tedbirler sayesinde kentte 10 gündür vaka görülmediğini Vali Çetin Oktay Kaldırım açıkladı. Vali Kaldırım ayrıca, kentte bugüne kadar 69 vaka görüldüğünü, şuanda 10'unun ise hastanede tedavisinin sürdüğünü bildirmişti.

Maske ve 14 gün karantina kuralı sürüyor

Yeni normalleşme sürecinin başlaması ile birlikte vatandaşları uyaran Vali Çetin Oktay Kaldırım,"Bugün salgında yeni döneme girdik, kontrollü sosyal hayat dönemine. Maske, mesafe ve el temizliği. Bu 3'üne riayet edelim. İl dışından gelenler için 14 gün karantina tedbirimiz devam edecek. Kurallara uyarak bu dönemi hep birlikte başaracağız.İlimizde alınan sıkı tedbirler sonucu 10 gündür yeni vaka yok.Dışarıdan gelenlerin bulaş getirme riskine karşı bu önlemi almak durumundayız"dedi.

Öteyandan valilik, ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da halka açık alan olan park,bahçe, piknik alanları, mesire ve ören yerleri ile piknik, spor, yürüyüş, gezi, balık tutma gibi faaliyetlere açıldığını, yerleşim yeri içi park ve bahçelerde mangal yapmanın ise yasak olduğunu bildirdi.

Elazığ'da salgın tekrar kontrol altına alındı, 10 gündür yeni vaka yok

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı Haber
Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı
Emniyet, skandal videolar için harekete geçti! Çocuk istismarını öven YouTube kanalları kapatıldı Haber
Emniyet, skandal videolar için harekete geçti! Çocuk istismarını öven YouTube kanalları kapatıldı
Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı Haber
Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı
Her şey 20 dolarla başladı, toplam 8 dakika sürdü! İşte ABD'yi savaş alanına çeviren Floyd cinayetinin tüm detayları Haber
Her şey 20 dolarla başladı, toplam 8 dakika sürdü! İşte ABD'yi savaş alanına çeviren Floyd cinayetinin tüm...
Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti Haber
Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik kokulu karpuza yoğun talep var, müşteri dalından koparıp götürüyor Haber
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik kokulu karpuza yoğun talep var, müşteri dalından koparıp götürüyor
ABD'deki protestolara katılan FETÖ'cü Enes Kanter, 'Nefes alamıyorum' şeklinde slogan attı
ABD'deki protestolara katılan FETÖ'cü Enes Kanter, "Nefes alamıyorum" şeklinde slogan attı
Atakan Arslan'ı şehit eden saldırganın, tartışma yaratan fotoğrafındaki gerçek ortaya çıktı
Atakan Arslan'ı şehit eden saldırganın, tartışma yaratan fotoğrafındaki gerçek ortaya çıktı
3 kamu bankası %0,64'ten konut kredisi veriyor! İşte alınan miktara göre ödeme tablosu
3 kamu bankası %0,64'ten konut kredisi veriyor! İşte alınan miktara göre ödeme tablosu
Mehmetçik'in operasyonları terörist elebaşını saklandığı ininden çıkardı! Zayiatı tek tek itiraf etti
Mehmetçik'in operasyonları terörist elebaşını saklandığı ininden çıkardı! Zayiatı tek tek itiraf etti
Mardinli gencin göğsümüzü kabartan başarısı! Yokluk içinde yaptığı proje, 500 aday arasından finalde
Mardinli gencin göğsümüzü kabartan başarısı! Yokluk içinde yaptığı proje, 500 aday arasından finalde
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak
3,5 aylık hamile olan oyuncu Ceyda Ateş'in kızı olacak
3,5 aylık hamile olan oyuncu Ceyda Ateş'in kızı olacak
Mantar toplamaya giden adam, 2 bin 800 yıllık tarihi duvar buldu
Mantar toplamaya giden adam, 2 bin 800 yıllık tarihi duvar buldu
Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe, deniz içerisinde yaptığı şovla sınırları zorladı
Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe, deniz içerisinde yaptığı şovla sınırları zorladı
Kamu bankaları %0,49'dan başlayan faiz oranıyla taşıt kredisi veriyor! İşte alınan paraya göre geri ödeme tablosu
Kamu bankaları %0,49'dan başlayan faiz oranıyla taşıt kredisi veriyor! İşte alınan paraya göre geri ödeme...
YouTube'da çocuk istismarını özendiren kanal için Bakanlık, suç duyurusunda bulundu
YouTube'da çocuk istismarını özendiren kanal için Bakanlık, suç duyurusunda bulundu
Almanya'da apartman yangınında bir Türk hayatını kaybetti
Almanya'da apartman yangınında bir Türk hayatını kaybetti
Acun Ilıcalı, doğum gününü kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle kutladı
Acun Ilıcalı, doğum gününü kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle kutladı
Çay toplarken yılan saldırısına uğrayan talihsiz öğretmen hayatını kaybetti
Çay toplarken yılan saldırısına uğrayan talihsiz öğretmen hayatını kaybetti
Köprüden düşen kadını görmek isteyen maskesiz vatandaşlar sosyal mesafeyi unuttu
Köprüden düşen kadını görmek isteyen maskesiz vatandaşlar sosyal mesafeyi unuttu
İslam'ı seçen Avusturyalı şampiyon dövüşçü Ott'un nişanlısı da Müslüman oldu
İslam'ı seçen Avusturyalı şampiyon dövüşçü Ott'un nişanlısı da Müslüman oldu
Michael Jordan da George Floyd'un öldürülmesine sessiz kalmadı: Bıktık artık
Michael Jordan da George Floyd'un öldürülmesine sessiz kalmadı: Bıktık artık
Son dakika: Kredi çekmeyi düşünenlere müjde! 3 kamu bankası cumhuriyet tarihinin en büyük paketini açıkladı
Son dakika: Kredi çekmeyi düşünenlere müjde! 3 kamu bankası cumhuriyet tarihinin en büyük paketini açıkladı
Polisi şehit eden zanlının evi taşlandı
Polisi şehit eden zanlının evi taşlandı
Fransız kazlarıyla çiftlik kuran memur, siparişlere yetişemiyor
Fransız kazlarıyla çiftlik kuran memur, siparişlere yetişemiyor
Hakan Çalhanoğlu, Zlatan'ın Türkiye'de tuttuğu takım için Galatasaray'ı işaret etti: Renklerinde sarı var
Hakan Çalhanoğlu, Zlatan'ın Türkiye'de tuttuğu takım için Galatasaray'ı işaret etti: Renklerinde sarı var
Japonya'da 3 yaşındaki oğlunu çamaşır makinesine kilitleyen baba tutuklandı
Japonya'da 3 yaşındaki oğlunu çamaşır makinesine kilitleyen baba tutuklandı
Burak Yılmaz, 2018'de boşandığı eşi İstemi Atilla ile yeniden evleniyor
Burak Yılmaz, 2018'de boşandığı eşi İstemi Atilla ile yeniden evleniyor
İngiltere'de karantinadan çıkan Kraliçe Elizabeth 72 gün sonra ilk kez görüntülendi
İngiltere'de karantinadan çıkan Kraliçe Elizabeth 72 gün sonra ilk kez görüntülendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Fahrettin Koca Süleyman Soylu Bülent Kuşoğlu Alparslan Türkeş
Magazin Seda Sayan Cem Yılmaz İrem Derici Seren Serengil
Spor Ali Koç İlhan Cavcav Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Robert Prosinecki
Daha Fazla Şehit Çocuk Ankara Haziran
Şu an buradasınız: Elazığ'da salgın tekrar kontrol altına alındı, 10 gündür yeni vaka yok - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.6.2020 14:51:54. #1.15#
title