Son dakika haberi... Sahte diş hekimi gözaltına alındı
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Son dakika haberi... Sahte diş hekimi gözaltına alındı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Elazığ'da ruhsatsız muayenehane işlettiği belirlenen sahte diş hekimi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Elazığ'da ruhsatsız muayenehane işlettiği belirlenen sahte diş hekimi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yazıkonak beldesinde tek katlı bir evin diş hekimi kliniğine çevrilerek ruhsatsız işletildiği bilgisine ulaştı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, ruhsatsız diş muayenehanesi açtığı ve hasta kabul edip sözde tedavi uyguladığı belirlenen sahte diş hekimi İ.D'yi (31) gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramada, sahte diş hekiminin kullandığı reçete, randevu defteri ve alacak verecek kayıtları gibi delillere el konuldu.

İl Sağlık Müdürlüğünden gönderilen diş hekiminin de inceleme yaptığı ruhsatsız klinikteki malzemelere kurum tarafından el konuldu, ev mühürlendi.

İ.D'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Son dakika haberi... Sahte diş hekimi gözaltına alındı
Son dakika haberi... Sahte diş hekimi gözaltına alındı
Son dakika haberi... Sahte diş hekimi gözaltına alındı
Son dakika haberi... Sahte diş hekimi gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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