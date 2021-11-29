Elazığ'da rögar ızgarası çaldıkları iddia edilen 2 kişi yakalandı - Haberler
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Elazığ'da rögar ızgarası çaldıkları iddia edilen 2 kişi yakalandı

AA / İsmail Şen - Haberler | Güncel
Elazığ'da rögar ızgarası çaldıkları iddia edilen 2 kişi yakalandı

Elazığ'da rögar ızgarası çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.

MALATYA (AA) - Elazığ'da rögar ızgarası çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Abdullah Paşa Mahallesi ve Malatya Caddesi'nde rögar ızgaralarının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmanın sonucunda ekipler olayın şüphelileri olarak Ö.D. ve Y.D. yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA / İsmail Şen - Son Dakika Haberleri

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