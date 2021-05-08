Direksiyon hakimiyetini kaybedip çarptığı direkt otomobilin üzerine devrildi: 1 yaralı
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Direksiyon hakimiyetini kaybedip çarptığı direkt otomobilin üzerine devrildi: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı / HAMDİN KILIÇ - Haberler | 3. Sayfa

Direksiyon hakimiyetini kaybedip çarptığı direkt otomobilin üzerine devrildi: 1 yaralı Elazığ'da otomobil aydınlatma direğine çarptı, 1 kişi yaralandı.

Direksiyon hakimiyetini kaybedip çarptığı direkt otomobilin üzerine devrildi: 1 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da otomobil aydınlatma direğine çarptı, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Malatya Yolu Baskil kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.A. idaresindeki 23 ABJ 649 plakalı Honda Cıvıc marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak aydınlatma diğerine çarptı. Direk otomobilin üzerine devrildi, sürücü yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve tedbir amaçlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı, Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırırken, polis kazayla ilgili inceleme yaptı.

Direksiyon hakimiyetini kaybedip çarptığı direkt otomobilin üzerine devrildi: 1 yaralı
Direksiyon hakimiyetini kaybedip çarptığı direkt otomobilin üzerine devrildi: 1 yaralı
Direksiyon hakimiyetini kaybedip çarptığı direkt otomobilin üzerine devrildi: 1 yaralı
Direksiyon hakimiyetini kaybedip çarptığı direkt otomobilin üzerine devrildi: 1 yaralı
Direksiyon hakimiyetini kaybedip çarptığı direkt otomobilin üzerine devrildi: 1 yaralı
Direksiyon hakimiyetini kaybedip çarptığı direkt otomobilin üzerine devrildi: 1 yaralı
Direksiyon hakimiyetini kaybedip çarptığı direkt otomobilin üzerine devrildi: 1 yaralı
Direksiyon hakimiyetini kaybedip çarptığı direkt otomobilin üzerine devrildi: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAMDİN KILIÇ

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