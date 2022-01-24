Elazığ'da otomobili ile yolda kalan sürücüye polisten destek - Haberler
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Elazığ'da otomobili ile yolda kalan sürücüye polisten destek

Elazığ'da otomobili ile yolda kalan sürücüye polisten destek
AA / Fevzi Dağ - Haberler | Güncel

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde kar yağışı nedeniyle otomobiliyle ilerlemekte güçlük çeken sürücüye polis yardım etti.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde kar yağışı nedeniyle otomobiliyle ilerlemekte güçlük çeken sürücüye polis yardım etti.

Kültür Mahallesi'nden ilçe merkezindeki iş yerine gitmek için aracıyla yola çıkan Mustafa Çekirdek, kar ve buzlanma nedeniyle yolda kalınca polisten yardım istedi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri önce aracı iterek ilerletmeye çalıştı.

Bu mümkün olmayınca otomobil polis aracına halat yardımıyla bağlanarak çekildi.

Aracı ile yoluna devam eden Çekirdek, kendisine yardım eden polis ekiplerine teşekkür etti.

AA / Fevzi Dağ - Son Dakika Haberleri

Hisarcık, Elazığ, Polis, kar, Güncel, Haber

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