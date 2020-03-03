Elazığ'da öğrencilerden Mehmetçiğe destek

03.03.2020 22:24 | Son Güncelleme: 03.03.2020 22:24

Elazığ'da öğrenciler Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçik için odalarının ışıklarıyla 'TSK' yazısı oluşturarak, destek verdi.



Kredi ve Yurtlar Kurumunda (KYK) kalan öğrenciler, TSK'nın başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı'na destek amacıyla yurtlardaki odaların ışıklarıyla "TSK" yazısı oluşturarak Mehmetçiğe moral verip harekata destek oldu. Bazı öğrenciler ise yurdun bahçesinde telefonlarının ışığıyla "TSK" yazısı oluştururken, "Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez" sloganı attı.



Mehmetçiğe desteğe Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Ahmet Kabaklı, Ömer Bilginoğlu, İzzetpaşa, Harput ve Sare Ana Yurtlarında kalan öğrencilerin katıldığı bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA