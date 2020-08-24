Elazığ'da öğrenciler ürettikleri drone ile birinciliği hedefliyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Elazığ'da öğrenciler ürettikleri drone ile birinciliği hedefliyor

Elazığ'da öğrenciler ürettikleri drone ile birinciliği hedefliyor Elazığ'da lise öğrencileri, tasarladıkları drone ile Gaziantep'te 16-20 Eylül'de düzenlenecek TÜBİTAK Liseler Arası İHA Yarışması'nda "sabit kanat" kategorisinde şampiyonluğu hedefliyor.

24.08.2020 18:41 | Son Güncelleme: 24.08.2020 18:46

Elazığ'da öğrenciler ürettikleri drone ile birinciliği hedefliyor

ELAZIĞ - Elazığ'da lise öğrencileri, tasarladıkları drone ile Gaziantep'te 16-20 Eylül'de düzenlenecek TÜBİTAK Liseler Arası İHA Yarışması'nda "sabit kanat" kategorisinde şampiyonluğu hedefliyor.

Ahmet Kabaklı Anadolu Lisesi öğrencileri, 3D boyutlu yazıcı kullanıp kodlama yaparak drone üretti. Bir öğretmen ve 5 öğrenciden oluşan ekip, 8 aylık çalışma sonrasında ürettikleri drone 'Tuygun' adını verdi. 2 kilogram ağırlığında yaklaşık 134 santimetre boyutunda olan drone, 1 metre gövde uzunluğuna sahip. Öğrenciler, tasarladıkları drone ile Gaziantep'te 16-20 Eylül'de düzenlenecek TÜBİTAK Liseler Arası İHA Yarışması'nda "sabit kanat" kategorisinde şampiyonluğu hedefliyor. Yarışmada Elazığ'ı temsil edecek tek devlet okulu olma özelliği taşıyan ve çalışmalarını sürdüren öğrenciler, ürettikleri drone ile zaman zaman uçuş gerçekleştiriyor.

Bu yıl ilk defa düzenlenecek olan liselerarası İHA yarışmasına Elazığ'dan katılan tek devlet okulu olduklarını belirten Ekip danışmanı Cumali Şimşek, "Öğrencilerimiz burada kendi tasarımlarını gerçekleştirerek droneyi ürettiler. Aylarca bunun kavramsal tasarımı ile uğraştılar. Kavramsal tasarımdan sonra eksik veya fazlalıklarını tespit ettiğimiz üretim aşamasına geçtik. Üretim aşamasında model uçakçılıkta ve gerçek uçakçılıkta İHA kullanılan her türlü en uygun ve ideal malzemeyi kullandık. Görseli daha güçlü olsun diye 3D yazıcıdan yaptığımız tasarım kısımları var. Dediğimiz gibi tüm tasarım aşamasını öğrenci ekibimiz yaptı" dedi.

Drone'nin teknik özellikleri hakkında da bilgi veren Şimşek, " Tasarım süresi yaklaşık 6 ay sürdü. Öğrencilerimiz farklı tasarım teklifleri gönderdiler. Sonrasında bu tasarım tekliflerini birleştirerek ortak bir noktayı bulduk. 6 aylık kavramsal tasarımın ardından 2 ay da üretim süreci oldu. Şuanda uçağımız 2 kilograma yakın, boyutu ise yaklaşık 134 santimetre ve kanat açıklığı ise 1 metre gövde uzunluğuna sahip. Biz yer testlerimizi yaptık, öğrencilerimizde şimdi de testlere devam ediyorlar. Uçuş denemelerimizi de, uçağımızın birebir özelliklerine sahip bir modelde yaparak similasyonda gerçekleştiriyoruz. Şimdilik hiçbir sıkıntımız görünmüyor" şeklinde konuştu.

Takım kaptanı Hüseyin Karakaya ise, " 5 kişilik bir ekibiz ve TÜBİTAK Liselerarası İHA Yarışmasına katılacağız. 8 aylık bir çalışma sürecimiz oldu. Bunun 6 ayı tasarım süreci, diğer 2 ayı ise üretim süreci oldu. Bu süreç içinde ne kadar badireler atlatsak da yoğun çalışmamız sayesinde bu noktalara ulaştık ve sonunda İHA'mızı ürettik. İHA'yı dijital ortama da aktardık ve burada uçuş testlerimizi de yaptık. Malum okullar, deprem ve akabinde Covid-19 salgını nedeniyle kapandı. Bizde de yoğun bir tatil süreci oluştu, bu tatil sürecine rağmen hem evden hem de okulumuzda çalışmaya devam ettik ve İHA'yı ürettik" diye konuştu.

Elazığ'da öğrenciler ürettikleri drone ile birinciliği hedefliyor

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü 3. Sayfa
TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü
Kuyruklu yumurta görenleri hayrete düşürdü Güncel
Kuyruklu yumurta görenleri hayrete düşürdü
Kendini asan genç kız, geride bıraktığı notla yürekleri yaktı 3. Sayfa
Kendini asan genç kız, geride bıraktığı notla yürekleri yaktı
Endonezya'da hastanede ölen çocuk, cenaze işlemi sırasında yeniden canlandı Dünya
Endonezya'da hastanede ölen çocuk, cenaze işlemi sırasında yeniden canlandı
Adana Kasaplar Odası Başkanı'ndan vatandaşa hazır kıyma uyarısı: Tavuğun atık kısımlarından elde ediyorlar Ekonomi
Adana Kasaplar Odası Başkanı'ndan vatandaşa hazır kıyma uyarısı: Tavuğun atık kısımlarından elde ediyorlar
Kalp krizi ölümünün altından uyuşturucu çıktı 3. Sayfa
Kalp krizi ölümünün altından uyuşturucu çıktı
İki saldırgan, adres sorusuna cevap veremeyen 17 yaşındaki genci kalbinden bıçakladı
İki saldırgan, adres sorusuna cevap veremeyen 17 yaşındaki genci kalbinden bıçakladı
Karadeniz'deki doğal gaz keşfi sonrası ev sahibinden çok konuşulacak ilan: Tuna-1 kuyusu manzaralı satılık daire
Karadeniz'deki doğal gaz keşfi sonrası ev sahibinden çok konuşulacak ilan: Tuna-1 kuyusu manzaralı satılık daire
İsrail'de gönüllü olarak arkeolojik kazıya katılan gençler, 1100 yıl önce gömülmüş 425 adet altın para buldu
İsrail'de gönüllü olarak arkeolojik kazıya katılan gençler, 1100 yıl önce gömülmüş 425 adet altın para buldu
Sivas'ta doğada kendiliğinden yetişen tonlarca fındık dalında çürüyor
Sivas'ta doğada kendiliğinden yetişen tonlarca fındık dalında çürüyor
Canan Kaftancıoğlu, lise öğrencisini ağırlarken masasında sigara paketi yer aldı
Canan Kaftancıoğlu, lise öğrencisini ağırlarken masasında sigara paketi yer aldı
48 günlük tedaviyle koronavirüsten kurulan Türk hasta: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim
48 günlük tedaviyle koronavirüsten kurulan Türk hasta: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim
Son Dakika: Trafikte tartıştığı sürücüyü bıçakla yaralayan şehir magandası tutuklandı
Son Dakika: Trafikte tartıştığı sürücüyü bıçakla yaralayan şehir magandası tutuklandı
Koronavirüs salgını nedeniyle kelle paça çorbasına olan ilgi arttı
Koronavirüs salgını nedeniyle kelle paça çorbasına olan ilgi arttı
Fatih Portakal, İmamoğlu'nun kuracağı kanala mı geçiyor? Veda mesajındaki detay iddiaları güçlendiriyor
Fatih Portakal, İmamoğlu'nun kuracağı kanala mı geçiyor? Veda mesajındaki detay iddiaları güçlendiriyor
'Laf attın' kavgası bir genci hayattan kopardı
"Laf attın" kavgası bir genci hayattan kopardı
Son Dakika: Hindistan'da bina çöktü! Enkaz altında 90 kişi mahsur
Son Dakika: Hindistan'da bina çöktü! Enkaz altında 90 kişi mahsur
Fatih Portakal'ın istifasından sonra yerine kim geçecek? FOX, Selçuk Tepeli ile masaya oturdu
Fatih Portakal'ın istifasından sonra yerine kim geçecek? FOX, Selçuk Tepeli ile masaya oturdu
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal'dan ilk açıklama: Ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal'dan ilk açıklama: Ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi
Rize'de Ovit Dağı'na ağustos ayında kar yağdı
Rize'de Ovit Dağı'na ağustos ayında kar yağdı
Bıçaklı saldırıya uğrayan hamile kadın ve eşi, saldırganın tutuklanmasını istedi
Bıçaklı saldırıya uğrayan hamile kadın ve eşi, saldırganın tutuklanmasını istedi
Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan'a tatbikat tepkisi: İyi komşuluk ve denizcilik kurallarıyla bağdaşmaz
Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan'a tatbikat tepkisi: İyi komşuluk ve denizcilik kurallarıyla bağdaşmaz
Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor
Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor
Bebeği kaldırıp yere atan cani sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yürek yakan anlar kamerada
Bebeği kaldırıp yere atan cani sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yürek yakan anlar kamerada
Lyon'un ilgilendiği Luiz Gustavo: Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünmüyorum
Lyon'un ilgilendiği Luiz Gustavo: Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünmüyorum
Habertürk yazarı Çetiner Çetin: Libya'daki ateşkese darbeci Hafter hala ses çıkarmadı
Habertürk yazarı Çetiner Çetin: Libya'daki ateşkese darbeci Hafter hala ses çıkarmadı
Şampiyonlar Ligi'nde yenilgiyi hazmedemeyen PSG'li taraftarlar, polisle çalıştı
Şampiyonlar Ligi'nde yenilgiyi hazmedemeyen PSG'li taraftarlar, polisle çalıştı
'Gülümse her şey güzel olacak' diyen Nisa Bölükbaşı'na adı aşk dedikodusuna karıştığı Barış Murat Yağcı'dan cevap
"Gülümse her şey güzel olacak" diyen Nisa Bölükbaşı'na adı aşk dedikodusuna karıştığı Barış Murat Yağcı'dan cevap
Kerem Bürsin'in kaslı pozuna rol arkadaşı Hande Erçel'den emojili yorum
Kerem Bürsin'in kaslı pozuna rol arkadaşı Hande Erçel'den emojili yorum
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Yaşar Güler Hulusi Akar Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Onur Saylak Acun Ilıcalı Merve Boluğur
Spor Jose Sosa Eddie Newton Ronald Koeman Ahmet Nur Çebi Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Sel İzmir Bursa Yangın
Şu an buradasınız: Elazığ'da öğrenciler ürettikleri drone ile birinciliği hedefliyor - Elazığ
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.8.2020 18:46:29. #1.15#
title