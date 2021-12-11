Elazığ'da 'Meryem Ana' heykeli ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elazığ'da 'Meryem Ana' heykeli ele geçirildi

Elazığ'da 'Meryem Ana' heykeli ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Haberler | Güncel

ELAZIĞ'da, jandarma ekiplerince durdurulan araçta, 'Meryem Ana' heykeli ele geçirilirken, üzerinden uyuşturucu çıkan sürücü gözaltına alındı.

ELAZIĞ'da, jandarma ekiplerince durdurulan araçta, ' Meryem Ana' heykeli ele geçirilirken, üzerinden uyuşturucu çıkan sürücü gözaltına alındı.

Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şüphelinin tarihi eser kaçıracağı bilgisi üzerine harekete geçti. Şüphelinin takibe alınan aracı, Pirinçci köyü mevkisinde durduruldu. Araçta yapılan aramada, 25 santimetre uzunluğunda ve 5 santimetre genişliğinde 'Meryem Ana' heykeli ele geçirildi. Ayrıca şüphelinin üzerinde 10 gram metamfetamin ve 2 gram eroin bulundu. Gözaltına alınan sürücü hakkında işlem başlatıldı.


KONYA'DAN MANAVGAT'A GELİP, EVDEN AYRILAN KARISINI BIÇAKLADI

KONYA'DAN MANAVGAT'A GELİP, EVDEN AYRILAN KARISINI BIÇAKLADI

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title