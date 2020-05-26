Elazığ'da maskesiz dışarı çıkmak yasaklandı Elazığ'da maskesiz dışarı çıkmak yasaklandı Vali Çetin Oktay Kaldırım: " il genelinde maskesiz dışarı çıkma yasağı getirilmiştir" " İl dışından gelenlere 14 gün karantina uygulanacaktır, uymayanlara 3 bin 150 TL para ve ayrıca ek 15 gün ikametinden çıkmama cezası verilecek" 20 gün Vak'a...

Elazığ'da maskesiz dışarı çıkmak yasaklandı

Vali Çetin Oktay Kaldırım:

" il genelinde maskesiz dışarı çıkma yasağı getirilmiştir"

" İl dışından gelenlere 14 gün karantina uygulanacaktır, uymayanlara 3 bin 150 TL para ve ayrıca ek 15 gün ikametinden çıkmama cezası verilecek"

ELAZIĞ - 20 gün Vak'a görülmeyen Elazığ'da şehir dışından gelen bazı kişilerin Korona Virüs testi pozitif çıkmasıyla birlikte 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrası maskesiz dışarı çıkma yasağı getirildi.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında her türlü tedbir alınmasıyla kısa sürede önemli başarı elde edildi. Bayram öncesi 20 gündür yeni vaka görülmeyen kentte, İl dışından gelenler nedeniyle Covid-19 testi pozitif çıkan 10 kişi hastenede tedavi altına alındı, 4 apartman ise karantinaya alındı. 4 günlük sokağa çıkma yasağının bitmesiyle Vali Çetin Oktay Kaldırım, kent genelinde maskesiz dışarı çıkma yasağı getirildiğini, il dışından gelip 14 karantina da kalmayanlara hem para hemde 15 gün daha evden çıkmama cezası verileceğini açıkladı.

Vali Kaldırım açıklamasında: "Sevgili Elazığlılar, sokağa çıkma yasağı sona eriyor ama tedbirlerimiz değil, il genelinde maskesiz dışarı çıkma yasağı getirilmiştir. İl dışından gelenlere 14 gün karantina uygulanacaktır, uymayanlara 3 bin 150 TL para ve ayrıca ek 15 gün ikametinden çıkmama cezası verilecektir"ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA