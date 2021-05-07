Elazığ'da maganda kurşunu kadını yaraladı
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Elazığ'da maganda kurşunu kadını yaraladı

İhlas Haber Ajansı / RIDVAN YEŞİLIRMAK - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'da maganda kurşunu kadını yaraladı Elazığ'da iki gurup arasında çıkan silahlı kavgada yoldan geçen bir kadın yaraladı, park halindeki araçlar da isabet aldı.

Elazığ'da maganda kurşunu kadını yaraladı

ELAZIĞ - Elazığ'da iki gurup arasında çıkan silahlı kavgada yoldan geçen bir kadın yaraladı, park halindeki araçlar da isabet aldı.

Olay, merkeze bağlı Mustafa Paşa Mahallesi Ali Rıza Septioğlu Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki gurup arasından henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki taraf birbirlerine silah ve pompalı tüfek ile ateş açtı. O sırada mermilerinden birisi yoldan geçen kadının koluna isabet etti. Şahıslar ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, yerde 10 adet kovan tespit etti. Ayrıca kurşunların park halindeki araçlara isabet ettiği görüldü.

Polis, şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Elazığ'da maganda kurşunu kadını yaraladı
Elazığ'da maganda kurşunu kadını yaraladı
Elazığ'da maganda kurşunu kadını yaraladı
Elazığ'da maganda kurşunu kadını yaraladı
Elazığ'da maganda kurşunu kadını yaraladı
Elazığ'da maganda kurşunu kadını yaraladı
Elazığ'da maganda kurşunu kadını yaraladı
Elazığ'da maganda kurşunu kadını yaraladı
Elazığ'da maganda kurşunu kadını yaraladı
Elazığ'da maganda kurşunu kadını yaraladı
Elazığ'da maganda kurşunu kadını yaraladı
Elazığ'da maganda kurşunu kadını yaraladı
Elazığ'da maganda kurşunu kadını yaraladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN YEŞİLIRMAK

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