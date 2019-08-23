23.08.2019 00:10

Elazığ'da kürekli kavga: 1 yaralı

Elazığ'da inşaat işçileri ile üniversite öğrencileri arasında çıkan tartışmada bir kişi kafasına aldığı kürek darbesiyle yaralandı.

Sabah saatlerinde Yahya Kemal Caddesi üzerinde öğrenciler ile inşaat işçileri arasında nedeni henüz bilinmeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma daha sonra kürekli kavgaya dönüştü. Kavga da bir üniversite öğrencisi kafasına vurulan kürekle yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırılan yaralı, tedavi altına alınırken durumunun iyi olduğu bildirildi.

O anlar ise çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye kayıt edildi.

Kaynak: DHA