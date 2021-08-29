Elazığ'da kentin turizmine değer katacak Balakgazi Parkı ve Harput Cam Seyir Terası açıldı
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Elazığ'da kentin turizmine değer katacak Balakgazi Parkı ve Harput Cam Seyir Terası açıldı

Elazığ'da kentin turizmine değer katacak Balakgazi Parkı ve Harput Cam Seyir Terası açıldı
Anadolu Ajansı / İsmail Şen - Haberler | Kültür Sanat

Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi'nde yaptırılan Balakgazi Parkı ve Harput Cam Seyir Terası resmi açılış töreniyle hizmete sunuldu.

Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi'nde yaptırılan Balakgazi Parkı ve Harput Cam Seyir Terası resmi açılış töreniyle hizmete sunuldu.

Belediye mehteran takımının gösterisiyle başlayan törende, İstiklal Marşı okundu.

Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Elazığ'ın farklı kültür ve medeniyetlerin bir arada yaşayarak vücut bulduğu özel bir şehir olduğunu belirtti.

Elazığ'ın güçlü tarih ve medeniyet mirası, tarihi ve doğal güzellikleri, yeraltı ve yerüstü zenginlikleri, geleneksel ve kültürel değerleriyle geleceğin marka şehri olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini ifade eden Şerifoğulları, "Göreve başladığımız günden itibaren inançla, aşkla ve samimiyetle ihtiyaçlar doğrultusunda şehrimizin her bir köşesine hizmeti nakşediyoruz. Fiziki, sosyal, sportif, kültürel çalışmalarla şehrimizi her geçen gün bir adım daha öteye taşıyoruz. Söz verdiğimiz ve sizlerin yıllardır özlemini duyduğu, beklediği projeleri bir bir hayata geçiriyoruz." diye konuştu.

Açılış kurdelesinin kesimi sırasında konuşan Vali Erkaya Yırık da tarihi Harput Mahallesi'ne bu hizmetin kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Törene AK Parti Elazığ Milletvekilleri Metin Bulut ve Sermin Balık, AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Elazığ Belediyesi tarafından tarihi kimliği ve doğal güzellikleriyle önemli turizm potansiyeline sahip tarihi Harput Mahallesi'nde şehre hakim noktada kayalıklar üzerine inşa edilen cam seyir terası 220 metrekare cam zeminden oluşuyor.

Toplam 5 bin 800 metrekarelik alana sahip Balakgazi Parkı ve Harput Cam Seyir Terası'nın, eşsiz manzarası, çevre düzenlemesi, gece aydınlatması ve peyzajı ile Harput'un turizmine değer katması hedefleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

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