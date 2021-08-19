Elazığ'da kaza: 1 ölü
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Elazığ'da kaza: 1 ölü

Elazığ'da kaza: 1 ölü
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Haberler | Güncel

ELAZIĞ'da, meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

ELAZIĞ'da, meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Elazığ-Bingöl karayolunun 9'uncu kilometresinde meydana geldi. TIR şoförü Ebubekir Ayaz (62), aracını park ederek yolun karşısına geçmeye çalırken, Hüseyin Aydemir yönetimindeki 23 LA 265 plakalı otomobil çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Ayaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ayaz'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüs Hüseyin Aydemir, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.


Elazığ'da kaza: 1 ölü
Elazığ'da kaza: 1 ölü
Elazığ'da kaza: 1 ölü
Elazığ'da kaza: 1 ölü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli

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