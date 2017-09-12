Elazığ'da kayıp şahıs aranıyor



ELAZIĞ - Elazığ'da 15 gün önce kayıp olan 42 yaşındaki Soner Öner, aranıyor.

Merkez Ataşehir Mahallesi İmamefendi Bulvarındaki evinden çıkan Soner Öner yaklaşık 15 gündür kayıp. Evham hastası Soner Öner'in kaybolduğunu farkeden ağabeyi Mustafa Öner ise sokak sokak gezerek kardeşini arıyor. AFAD, polis ve jandarma ekiplerine de haber veren ağabey Öner, eline aldığı kardeşinin fotoğrafını gezdiği her yerde insanlar göstererek bulmaya çalışıyor.

Kardeşinin yaklaşık 15 gündür kayıp olduğunu belirten Mustafa Öner, "Kardeşimin kayıp olduğunu 5 gün önce farkettik. Ataşehir Mahallesinde kaybolduğunu tahmin ediyoruz. AFAD, polis, jandarmaya haber verdik onlar arıyor ve bizde şehir içinde kendi imkanlarımızla arıyoruz. Kardeşimden henüz olumlu veya olumsuz bir haber alamadık. Kardeşim evham hastası. Çöpünü evinde tutmuyor, uzaklara götürüyor veya çevreyolunun orada atıyor. Bizde o bölgede başına bir şey gelebileceğini düşünüyoruz. O bölgede yoğun bir çalışmamız var ama henüz bir netice alamadık" diyerek bilgi verdi.