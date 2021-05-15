Kaybolan 190 koyun drone ile bulundu
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Kaybolan 190 koyun drone ile bulundu

Anadolu Ajansı / Suat Öztürk - Haberler | Güncel

Bulunan koyunlardan görüntüler Elazığ'da kaybolan 190 koyun drone ile bulundu ELAZIĞ (A) - Elazığ'da kayıp 190 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin 9 saat süren çalışması sonucu bulundu.

Bulunan koyunlardan görüntüler Elazığ'da kaybolan 190 koyun drone ile bulundu

ELAZIĞ (A) - Elazığ'da kayıp 190 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin 9 saat süren çalışması sonucu bulundu.

Yurtbaşı beldesinde besici M.E.K, 190 koyunu kaybolunca durumu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi.

Ekipler, hem çalınma hem de kayıp durumuna karşı çalışma yaptı.

Koyunların son bulunduğu bölgede drone desteğiyle 9 saatlik çalışma yapan ekipler, hayvanları 5 kilometre uzaklıkta kayalık alanda buldu.

Hayvanlar, sahibine teslim edildi.

Hayvanlarının bulunmasından dolayı mutlu olduğunu belirten M.E.K, "Allah jandarmamızdan razı olsun, ekmek teknem geçim kaynağımı bularak teslim ettiler." dedi.

Kaybolan 190 koyun drone ile bulundu
Kaybolan 190 koyun drone ile bulundu
Kaybolan 190 koyun drone ile bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk

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