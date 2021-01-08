Elazığ'da kamyonet devrildi: 5 yaralı
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Elazığ'da kamyonet devrildi: 5 yaralı

08.01.2021 09:31 | Son Güncelleme: 08.01.2021 09:34
Elazığ'da kamyonet devrildi: 5 yaralı

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Çabuk idaresindeki 06 AGB 601 plakalı kamyonet, Elazığ-Diyarbakır kara yolu Gözeli Kavşağı'nda kaldırıma çarparak yol kenarına devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Dağ

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