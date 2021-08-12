Elazığ'da kaçak kazı yapan şahıs suçüstü yakalandı
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Elazığ'da kaçak kazı yapan şahıs suçüstü yakalandı

Elazığ'da kaçak kazı yapan şahıs suçüstü yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elmapınarı köyü mevkiinde kaçak kazı yaptığı tespit edilen bir kişiyi suçüstü yakaladı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elmapınarı köyü mevkiinde kaçak kazı yaptığı tespit edilen bir kişiyi suçüstü yakaladı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığının yaptığı başarılı operasyon ile hem kültürel değerleri hem tarihi değerleri koruyarak, tabiatın da zarar görmesinin önüne geçti. İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışma sonucunda Elmapınarı köyü mevkiinde izinsiz kazı yapılacağı yönünde bilgi alınması üzerine harekete geçildi. 37 yaşındaki K.D. isimli şahsın dedektör ve kürek malzemeleri ile izinsiz kazı yaptığı sırada jandarma ekiplerince suçüstü yapılarak suç aletleri ile birlikte yakalandı. Başarılı operasyonun ardından şüpheli şahıs, kültür tabiat varlığı olduğu değerlendirilen 20 adet eski madeni sikke ve kazı esnasında kullandığı Nokta Makro marka arama dedektörü ile kazı aletini Jandarma Komutanlığına kendi rızası ile teslim etti. Şüpheli şahıs K.D. hakkında yasal işlemler başlatıldı. - ELAZIĞ

Elazığ'da kaçak kazı yapan şahıs suçüstü yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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