Elazığ'da jandarmadan "Sizden Biriyiz" projesi
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Elazığ'da jandarmadan "Sizden Biriyiz" projesi

Elazığ'da jandarma tarafından başlatılan "Sizden Biriyiz" projesi kapsamında ekipler, çeşitli etkinlikler ve eğitim seminerleri düzenliyor.

15.01.2020 13:17 | Son Güncelleme: 15.01.2020 13:22
Elazığ'da jandarmadan

'da tarafından başlatılan "Sizden Biriyiz" projesi kapsamında ekipler, çeşitli etkinlikler ve eğitim seminerleri düzenliyor.


İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, proje kapsamında Şehit Eyüp Kan İlkokulu, Hankendi Ortaokulu öğrencileri ve velileriyle bir araya geldi.Çocuklarla sohbet edip, onlara çeşitli hediye veren jandarma personeli, bu kapsamda okulların servis araçlarını denetledi.


Öteyandan proje kapsamında Sivrice Kadın Açık Ceza infaz Kurumunda görevli personel ve mahkumlara yönelik kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddeti önleme ile ilgili bilgilendirme semineri düzenlendiği belirtildi.


Jandarma personeli tarafından, benzer programların devam edeceği aktarıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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