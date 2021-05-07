Elazığ'da jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi
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Elazığ'da jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi

Elazığ'da jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi
Anadolu Ajansı / İsmail Şen - Haberler | Güncel

Elazığ'da jandarma "Evdeyim Trafik Kuralları Aklımda" sloganıyla Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden öğrencilere trafik eğitimi verdi.

Elazığ'da jandarma "Evdeyim Trafik Kuralları Aklımda" sloganıyla Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden öğrencilere trafik eğitimi verdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında EBA aracılığıyla öğrencilere çevrim içi trafik eğitimi verdi.

Jandarma tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde 130 veli, 85 öğretmen ve 1200 öğrenciye, emniyet kemerinin önemi, genel trafik kuralları, trafik işaret levhaları, trafikte görme ve görülme, yaya geçidinin kullanımı, güvenli oyun alanları, bisiklet ve emniyet kemeri kullanımı, araçlarda güvenli yolculuk, salgına karşı alınacak önlemler ve dikkat edilecek konular konusunda eğitimler verildi.

Ekipler, öğrencilere trafikte dikkat edilmesi ve uyulması gereken kuralları anlattı.

Trafik levhaları, trafik işaret ve kuralları gibi konularda bilgilendirilen öğrenciler, eğitime büyük katılım gösterdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

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