Elazığ'da jandarma, depremzedelerin eşyalarını taşımaya devam ediyor

29.02.2020 15:44 | Son Güncelleme: 29.02.2020 15:44

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla jandarma tarafından Elazığ'da depremzede vatandaşların eşyaları taşınmaya devam ediyor.

Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8'lik depremin ardından depremzede vatandaşların yanından biran olsun ayrılmayan jandarma ekipleri yaraları sarmaya devam ediyor.

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların ihtiyacını karşılamak ve oluşan mağduriyetleri gidermek amacıyla tüm araçlarını seferber ederek depremzede vatandaşların ev eşyalarını taşıyor.

Depremde evleri zarar gören vatandaşlara jandarma tarafından araç görevlendirilerek ev eşyaları taşınmaya devam ediliyor. Şimdiye kadar toplam 706 depremzedenin eşyaları, jandarma araçlarıyla taşınarak hem fırsatçılığın önüne geçilmiş hem de ortalama 1 milyon 59 bin liranın depremzede vatandaşların cebinde kalması sağlandı.

Depremzede vatandaşların araç taleplerinin İl Jandarma Komutanlığınca karşılanmaya devam edileceği bildirildi.

Jandarma araçları ile evlerini taşıyan depremzedeler, kendilerini biran olsun yalnız bırakmayan ve her türlü ihtiyaçlarını anında gideren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vali Çetin Oktay Kaldırım ve jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA